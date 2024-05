Video: el primer entrenamiento de Paolo Montero como técnico principal de Juventus de Italia

Montero ya había anunciado el viernes que pretende continuar como técnico de la sub 19, en la que entrena, además, a su hijo.

A Juventus aún le quedan dos partidos por la Serie A de esta temporada.

El próximo lunes 20 de mayo visitará a Bologna, rival directo por la clasificación a la próxima edición de la Champions League, en tanto que el domingo 25, se despedirán de este torneo, en el que Internazionale de Milán fue campeón, recibiendo a Monza.

Aquí se puede ver el primer entrenamiento de Paolo Montero al plantel principal de Juventus:

Embed - Montero's First Training session with the Team | Heading for #BolognaJuve