Video: los tremendos elogios del mejor jugador de Liverpool, Mohamed Salah, a Darwin Núñez

Los tremendos elogios del mejor jugador de Liverpool, Mohamed Salah, a Darwin Núñez

Salah habló muy bien de Firmino cuando fue consultado por el periodista brasileño.

“Bobby es el número 1”, dijo cuando le preguntaron sobre los mejores compañeros de ofensiva que tuvo en Liverpool.

"Con (Sadio) Mané pudieron haber sido mejores (los momentos)” y no le fue como le hubiese gustado.

Entonces comenzó a hablar de Darwin Núñez sin que le preguntaran.

“Me gusta mucho Darwin, me gusta la manera en la que juega porque también me ilumina a mí, me hace más jugador, me lleva a hacer más cosas aparte de definir y marcar goles", comenzó diciendo.

Y añadió: "Siempre corre y siempre intento encontrarlo. Mi preferencia es por él, porque ilumina mi mente. Siempre tenés que mirar el balón y ver dónde está corriendo antes de recibir la pelota”.

“Hay diferentes tipos de jugadores, los otros quieren jugar más con la pelota, pero Darwin prefiere no jugar tanto. Él siempre te da esa opción de correr, siempre intenta moverse en base a mi movimiento y eso, quizás, es lo que yo prefiero”, explicó.