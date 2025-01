El tirón de orejas del técnico de Liverpool, Arne Slot, a Darwin Núñez en medio de rumores de que el club considera venderlo

Aunque algunas fuentes han indicado que el número '9' de los reds está decidido a tener en cuenta los comentarios y cumplir con ellos, se afirma que los jefes de Anfield podrían considerar ofertas de entre 50 y 60 millones de libras esterlinas por el jugador, y se informa de que algunos clubes no identificados están interesados en contratarlo en este período de pases que se desarrolla ahora.

20241218 FBL - ENG - LCUP - SOUTHAMPTON - LIVERPOOL Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez celebrates after scoring his team first goal during the English League Cup quarter-final football match between Southampton and Liverpool at St Mary's Stadi

Foto: Justin Tallis / AFP