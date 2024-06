Videos: Benjamín, el hijo de Luis Suárez, y Thiago Messi, dieron una entrevista y dijeron en qué selección querrían jugar

Thiago y Benjamín, fueron dos de los integrantes del equipo sub 12 que Inter Miami presentó en un torneo juvenil que los tuvo participando en su grupo contra Barcelona y Real Sociedad.

OBITUARIO Luto en el fútbol femenino de Uruguay: murió Milagros Chávez de la sub 16 de Fénix

En la entrevista, Thiago sostuvo que quiere jugar en el futuro en la selección de Argentina.

20240614 Thiago Messi brindó una entrevista en Orlando Thiago Messi brindó una entrevista en Orlando

“Con la de Argentina... Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer”, dijo cuando el entrevistador bromeó sobre la intención de convencerlo para que jugara para España.

Benjamín Suárez también fue muy claro con su respuesta. “Nací en Inglaterra. Me gustaría jugar con Uruguay”, dijo.

Aquí se puede ver la respuesta de Benjamín Suárez sobre Pedri:

benjamin suarez.mp4

El entrevistador les propuso elegir a un jugador profesional para un partido.

Thiago prefirió al joven maravilla de Barcelona, Lamine Yamal y Benjamín Suárez a Pedri.

tabarez.webp El hijo de Luis Suárez recibió la camiseta firmada del noruego Erling Haaland

También les propuso elegir entre Erling Haaland o Kylan Mbappé: “La verdad que cada uno tiene sus cosas mejores, pero si tengo que elegir uno me parece que me quedo con Haaland. Siempre me gustó”, dijo Thiago.

La respuesta de Benjamín Suárez fue esta: “Mi ídolo, que no sea mi padre, siempre fue Haaland”. También tuvo que escoger el gol favorito de su papá y se quedó con el que le anotó a Mallorca de taco jugando en Barcelona: “Fue el que más me acuerdo y el que más me gustó”.

Aquí se puede ver el video: