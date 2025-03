Washington Aguerre comenzó a ganarse enemigos en Colombia: le hizo gesto de gordo a un rival en el clásico y los compañeros no se la dejaron pasar

cardona aguerre.jpg

Y al final del partido, el futbolista Juan Manuel Zapata del Atlético Nacional, le respondió a Aguerre durante una rueda de prensa.

“Es un clásico aparte, pero lo que pasa es que él (Aguerre), seguramente no sabe lo que es vivir un clásico y apenas lo está viviendo. Parece que quiere tomar protagonismo donde no lo tiene porque el arquero está en el otro arco, a 100 metros, así que no tiene nada que hacer acá una discusión que no le compete”, dijo duramente Zapata.

Tras el empate en un clásico caliente, Atlético Nacional continúa liderando las posiciones del campeonato colombiano con 21 puntos, seguido por el DIM con 20, jugadas 10 fechas de 19.