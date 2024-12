Al Estadio Centenario le salió un competidor de peso para ser sede de la final de la Copa Libertadores 2025; mirá el país y el escenario postulado

El partido único por la final está programado para el 29 de noviembre de 2025.

El Centenario lo cerrarán a fines de 2025, después del último partido de las Eliminatorias (octubre 2025) y, seguramente, después de la final de la Copa Libertadores de ese año (noviembre), que servirá como gran acontecimiento para pasar a una etapa de tres años en los que el estadio del Parque Batlle será intervenido en profundidad para ponerlo a nuevo.

La sede de esa final es la que aún resta por definir, ya que la Conmebol decidió la final de la Copa Sudamericana 2025 será en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) postuló a Brasilia como sede de la final de la Copa Libertadores de 2025, que sería disputada en el Mané Garrincha, uno de los estadios construidos para el Mundial de 2014 y con capacidad para 70.000 espectadores, informó este viernes la entidad.

La candidatura fue presentada esta semana ante la Confederación Sudamericana (Conmebol), responsable por el principal torneo de clubes de América y que pretende escoger a comienzos del próximo año la ciudad que acogerá la final de la Libertadores del 29 de noviembre próximo.

La CBF recordó que Brasilia es una de las ciudades con las mejores redes aéreas del país, que ya fue escenario de grandes eventos deportivos, y que la candidatura cuenta con el apoyo del gobernador de la capital brasileña, Ibaneis Rocha.

"Brasilia es una de las mejores ciudades para recibir la principal competición entre clubes de Sudamérica. La capital brasileña une una serie de factores importantes, como seguridad, capacidad hotelera, red aérea y la grandeza del Mané Garrincha", afirmó el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

Entre los eventos futbolísticos que han tenido partidos en la ciudad destacan el Mundial de 2014, la Copa Confederaciones de 2013, el Mundial sub 17 de 2021 y la Copa América de 2021, así como algunos de los compromisos de la selección brasileña por eliminatorias mundialistas.

La CBF destacó igualmente que el Mané Garrincha, con una elogiada grama renovada recientemente, fue escenario de dos de los partidos con mayor número de público del Campeonato Brasileño de este año: un Vasco da Gama-Palmeiras con 65.000 espectadores y un Flamengo-Criciuma con 60.000 asistentes.

20241016 Brazil's forward #21 Luiz Henrique celebrates after scoring during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Peru at the Mane Garrincha stadium in Brasilia on October 15, 2024. NELSON ALMEIDA / AFP

Luiz Henrique

Foto: Nelson Almeida / AFP