Así fue la última charla entre Ricardo Vairo, presidente de Nacional, y Martín Lasarte, que terminó en su salida del club

Tras la charla del presidente con el entrenador en Los Céspedes, Vairo expresó: “Fue un encuentro muy franco, muy directo de ambas partes. Martín Lasarte es un gran profesional, una gran persona y un enorme hincha de Nacional, merece todo el respeto de la dirigencia, de toda la hinchada, por todos sus antecedentes, y bueno, un poco intercambiamos lo que podríamos decir como un diagnóstico de la situación, que es claro que no estamos donde aspiramos a estar en este momento, que los márgenes se achican y que bueno, que de aquí para adelante hay que ganar”.

“Así que, como decía al principio, la reunión fue clara, transparente y los dos partes sabemos de que ya no hay más margen para espera y hay que ganar”, comentó.

Consultado por si estaba en duda la continuidad, Vairo dijo: “No es que esté en duda o no esté en duda, o sea, lo que está claro es que no hay más margen y que si no se gana, evidentemente, vamos a tener que tomar alguna decisión. Y eso quedó claro entre él y yo, y él lo entendió perfectamente”.

Ante la pregunta de por qué no se tomó la decisión de cesarlo y por qué lo harían el domingo si pierde ante Juventud.

“Primero, porque creemos que merece esta oportunidad. Segundo, porque para cesar hay que tener soluciones. Y tercero porque si hiciéramos un cambio tampoco nadie nos asegura que en tres días vamos a tener un entrenador que vaya y gane el domingo y gane el miércoles en Medellín. Así que preferimos junto con Flavio (Perchman, vicepresidente del CNF) que estamos, a pesar de que la prensa pueda decir que estamos en diferencia, estamos en contacto continuamente y tomamos las decisiones después de intercambiar entre ambos, entendimos que lo mejor era que aclarar la situación y repito, no tenemos más margen y entendemos que el domingo debería dirigir Martín”, concluyó Vairo.

¿Cómo fue la reunión entre Vairo y Lasarte este domingo en el Gran Parque Central?

Tras la derrota en el GPC ante Juventud, el presidente y el entrenador quedaron otra vez mano a mano.

Había poco para decir, porque los ánimos no eran los mejores y porque, en definitiva, el viernes el presidente le había dicho al entrenador que le ofrecía la última oportunidad.

Ricardo Vairo

Perder ante el club de Las Piedras estableció el punto final al vínculo.

Luego del partido, Vairo se reunió con el vicepresidente Flavio Perchman y el director deportivo Sebastián Eguren.

Allí quedó tomada la decisión.

Luego, Vairo y Lasarte quedaron mano a mano y se terminó el vínculo del DT con el club.

Así lo explicó el presidente: "Como ya habíamos hablado el viernes, el margen de error se había achicado y necesitamos un cambio para cambiar la energía, ir con otra esperanza y renovar la ilusión, por lo que de común acuerdo decidimos que deje Nacional".

¿Cómo terminó la relación de Nacional con Lasarte? "En muy buenos términos finalizó la relación con Martín", dijo el presidente.

Ahora, el club debe definir al sustituto y todo apunta a que Martín Ligüera, nexo entre Tercera y Primera y Sebastián Eguren, serán quienes dirigirán al equipo en Medellín.

Nacional juega el miércoles a la hora 23.00 contra Atlético Nacional en su debut por Copa Libertadores.

Sobre el futuro dijo: "Está todo encaminado para buscar soluciones: tenemos una seguidilla de partidos miécoles-domingo, miércoles-domingo y por ahora solo vamos a comunicar eso".

Los números de Martín Lasarte en Nacional

El 14 de junio de 2024, tras despedir a Álvaro Recoba, Martín Lasarte llegó por tercera vez como entrenador al club.

Su primera etapa fue entre enero 2005 y diciembre 2006.

La segunda como técnico entre julio 2016 y diciembre de 2017.

La tercera se terminó este domingo 30 de marzo de 2025.

En su primera participación como entrenador tricolor, logró el Campeonato Uruguayo 2005, el Torneo Clausura 2005-2006 y el Campeonato Uruguayo 2005-2006.

En la segunda, consiguió el Campeonato Uruguayo 2016 y el Torneo Intermedio 2017.

En esta tercera etapa ganó el título del Torneo Intermedio 2024 y de la Supercopa Uruguaya 2025.

Como entrenador ganó tres veces el Campeonato Uruguayo.

Lasarte se va de Nacional con 42 partidos en esta tercera etapa, 25 triunfos, 11 empates y seis derrotas.

En total, es el cuarto DT con más partidos en la historia del club: dirigió 234, ganó 135, empató 51 y perdió 48.