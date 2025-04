Los últimos días de Diego Maradona: audiencia en juicio por su muerte hace foco en la internación domiciliaria

Las declaraciones fueron dadas en el juicio en Argentina contra el equipo de especialistas a cargo de la salud del "Diez", fallecido el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

Barrio explicó que la prestadora de salud no brinda un servicio llamado "internación domiciliaria" sino el de "cuidados domiciliarios", que implica una complejidad menor.

Sin embargo, uno de los abogados querellantes señaló al testigo que, en la página web de la prestadora, figura el término "internación domiciliaria", entre los servicios que brinda.

"El tensiómetro lo brindamos, pero cardiodesfibrilador o monitor eso nosotros no lo brindamos", aclaró respecto a la aparatología disponible para los cuidados domiciliarios.

20240625 FBL - COPA AMERICA - 2024 - CHI - ARG Fans of Argentina wear Lionel Messi and Diego Maradona shirts as they attend the Conmebol 2024 Copa America tournament group A football match between Chile and Argentina at MetLife Stadium in East Rutherford,

Lionel Messi y Diego Maradona

Foto: Charly Triballeau / AFP