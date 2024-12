Bengoechea rompió el silencio tras la consagración de Peñarol: la comparación con Leo Fernández y cómo es su relación con Diego Aguirre

¿Se aprende o se nace con esa habilidad? “Es innato . Es muy difícil que alguien pueda copiar lo que hace. Prácticamente es imposible. Es un golpe único el suyo. Debe tener muchas cosas para lograr ese golpe, el tamaño del pie, la estatura, la cintura, el largo de piernas, eso lo hace tener ese remate. No toma mucha carrera, salvo cuando le va a pegar de empeine, que toma carrera”.

Cuáles fueron los jugadores que no cedieron a la selección local de Uruguay de Diego Pérez, que hoy enfrenta a Gremio

¿Qué hizo Bengoechea luego de dejar la dirección deportiva de Peñarol?

El exfutbolista de Peñarol y director deportivo aurinegro entre 2021 y 2023, explicó que aprovechó este año para vivir en Uruguay y repartir su tiempo entre Montevideo, con su familia, y “visitar bastante Rivera, donde está mi madre, con 85 años”.

Cómo es la relación entre Bengoechea y Aguirre

En la entrevista también le preguntaron por su relación con Aguirre.

“Con Diego no tengo ningún problema”, se apuró a decir el histórico 10 de Peñarol. Y luego brindó algunos detalles del vínculo y cómo fue su salida del club en 2004, cuando Aguirre era el entrenador del plantel principal.

“En 2003, cuando llegó Diego, surgió la posibilidad que no siguiera en el club. Tuvimos una reunión con Diego, Damiani padre y salimos de allí para compartir todo el año. Y fuimos campeones. Quería dejar el fútbol, porque estaba cansado, pero decía siempre que si me había tocado ganar un quinquenio y en esa época Nacional podía ganar uno, yo tenía que estar (para impedirlo) y no podía dejar el fútbol. En ese momento Nacional llevaba tres seguidos (2000, 2001 y 2002) y en 2003 era el cuarto. Cortamos ese posible quinquenio, tenía 38 años y dije hasta acá llegué”.

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (36).JPG Foto: Inés Guimaraens

En ese momento, el capitán aurinegro se retiró luego de ganar el título de 2003 y se generó en torno a su salida una gran polémica.

También explicó Bengoechea que “con Diego nos encontramos varias veces, y no tengo ningún problema, y él tampoco”.

Finalmente, Aguirre y Bengoechea volvieron a quedar enfrentados, esta vez por asuntos políticos: las elecciones de diciembre 2020, en las que Ruglio impulsó a Bengoechea para su proyecto deportivo y Juan Pedro Damiani a Aguirre.

La victoria de Ruglio, colocó a Bengoechea al frente del club y alejó a Aguirre.

“En 2021 iba con Ruglio, que me había prometido trabajar en el club si ganaba, y Diego con Juan Pedro. Era imposible que Diego fuera el técnico (en ese momento, después de las elecciones). Más adelante, cada vez que Peñarol se quedaba sin entrenador hablaba con Diego y por una razón u otra no pudo venir”, explicó.

También apuntó: “A mí me encanta que la gente de Peñarol pueda volver al club y pueda ser feliz. Y creo que Diego fue feliz y nos hizo felices a todos los manyas. Diego tuvo un gran año, puso en cancha un equipo competitivo a nivel local e internacional. Fue una gran temporada. Y una de las razones por las que pase todo el año sin hablar fue debido a que pudiera decir algo que se malinterpretara. Lo primero que hice cuando Peñarol salió campeón fue felicitar a la gente del club”.

Bengoechea reconoció que está viendo la posibilidad de volver a trabajar como entrenador a partir de enero.