Caos en la B: se suspendió la segunda fecha del Campeonato Uruguayo de Segunda división profesional

Debido a que la Mesa Ejecutiva de la B no accedió a cambiar la fijación de las canchas inhabilitadas, el gremio de futbolistas le comunicó el jueves por la noche que no iban a jugar. "Nosotros sentimos que no están las garantías para hacerlo", dijo Diego Scotti, presidente de la Mutual, en El Espectador.

El presidente de Tacuarembó FC, Fernando Cardozo, expresó en Carve que "la Mutual hace lo que quiere, es un fiasco. A Tacuarembó nadie vino a verificiar como está el estadio".

Así se jugaba la segunda fecha

La segunda fecha del Torneo Competencia de la Segunda división profesional comenzaba este viernes a las 19:30 con el partido entre Rampla Juniors y Fénix.

Para el sábado estaban previstos los partidos entre Uruguay Montevideo vs Central Español a las 10:00 y Deportivo Maldonado vs La Luz en el estadio Domingo Burgueño a las 19 horas.

Estos tres encuentros podrían haberse jugado, ya que las canchas fijadas están habilitadas.

Donde no se puede competir, según la Mutual, es en los tres escenarios que se iba a jugar el domingo: Artigas vs Albion a las 16 horas en el estadio Walter Martínez Cerruti de Bella Unión; Cerrito vs Rentistas a las 16:30 en el Parque Maracaná, y Tacuarembó vs Colón a las 16:30 en el Estadio Goyenola.