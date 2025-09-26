Cerro Largo vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, equipo arbitral y precio de las entradas

Peñarol vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura luego de clasificar agónicamente a las semifinales de la Copa AUF Uruguay a expensas de un combativo Tacuarembó en partido jugado el miércoles en el estadio Raúl Goyenola.

En partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, Peñarol se medirá contra Cerro Largo.

El partido se jugará el sábado 27 de setiembre.

El encuentro comenzará a la hora 18.00 .

¿Dónde juegan Cerro Largo vs Peñarol?

Cerro Largo fijó el Estadio Centenario para jugar con Peñarol que le aseguró ingresos por más de US$ 100 mil entre venta de entradas y organización del espectáculo.

La derrota de Cerro Largo del sábado pasado ante Montevideo City Torque fue clave para que los arachanes decidieran jugar el encuentro en la capital asegurando importantes ingresos económicos y resignando el peso de su localía.

Peñarol siguió el camino de Nacional que en la fecha pasada le compró la localía a Plaza Colonia con el que jugó en el Centenario y no en el Suppici y hará lo propio en esta fecha para jugar ante Juventud.

Entradas para Cerro Largo vs Peñarol

Equipo arbitral para Cerro Largo vs Peñarol

Leodán González será el juez central del partido con Horacio Ferreiro y Juan Álvarez de asistentes, Santiago Motta de cuarto árbitro y Jonathan Fuentes y Nicolás Tarán en el VAR.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Anual

Peñarol es el único líder del Clausura con 19 puntos y Cerro Largo es quinto con 16.