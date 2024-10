"¿Cómo no vamos a apuntar al Campeonato Uruguayo?": la pregunta de un periodista que desconcertó a Martín Lasarte en la previa del clásico Nacional vs Peñarol

El entrenador de Nacional, Martín Lasarte , quedó desconcertado con una pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa de este jueves en la previa del clásico Nacional vs Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central.

Un periodista que no se identificó ni dijo su medio, le hizo una consulta al entrenador: “¿Nacional, dependiendo de los resultados del domingo, va a seguir apostando al Campeonato Uruguayo o al Campeonato AUF Uruguay?”

“Sabés que no te entendí”, respondió el entrenador. “¿Cómo el Campeonato AUF? ¿La Copa AUF Uruguay? ¿Cómo no vamos a apuntar al Campeonato Uruguayo? Siempre se elige el más importante. No sé, capaz que te entendí mal…”, le dijo.