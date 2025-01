¿Cómo se dio la llegada de Lucas Villalba a Nacional? Perchman explicó lo que pasó con Toto Salvio, la opinión de su hijo y las firmas a horas del clásico ante Peñarol

“Nicolás, mi hijo, siempre me dijo que era un jugador totalmente diferente. Yo cuando lo vi lo confirmé, vi el material y me quede sorprendido. No era un jugador que lo tenía tan claro en el radar y lo vi y me sorprendió”, agregó.

Perchman también contó que Nacional estaba interesado en el destacado jugador argentino Eduardo “Toto” Salvio, de Lanús, ex Boca Juniors, pero al trabarse, fueron a fondo por Villalba, jugador de Montevideo City Torque.

boca-10.webp Eduardo Salvio en un clásico AFP

“Fue una buena jugada”, señaló el vice tricolor, quien reveló el interés tricolor por Salvio.

“Nosotros estábamos atrás de un jugador importante, que no lo sabía nadie, que era Toto Salvio, y cuando el viernes de noche veo que estaba difícil la salida de Lanús, que él mismo me llamó para decirme que quería venir pero estaba difícil la salida, a partir de ahí, en el mismo partido con Olimpia, le digo a Ricardo (Vairo, presidente de Nacional): ‘Voy a cerrar esto, voy a ir por Villalba y estoy convencido que es una plata que la vamos a recuperar seguro’. Y me dijo: ‘Dale para adelante’”.

Tras el OK, se contactó con el Grupo City. “Y ahí el viernes de noche le mandé un mensaje a la gente de Torque (…) diciendo que estaba cerrado el negocio que habíamos hablado esa misma tarde. Torque no modificó mucho lo que yo le había pedido, la diferencia era muy chica, nosotros habíamos llegado hasta 750 (US$ 750.000) y ellos pedían 800 (US$ 800.000), y decidí dar el paso e ir por Lucas Villalba”.

Así se cerró el pase. Según informó Nacional en sus redes el extremo derecho de 23 años firmó por las próximas tres temporadas y el 60% de la ficha fue adquirido por US$ 800.000.

Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional Lucas Villalba y sus fotos como hincha de Nacional

Contrarreloj para que llegue al clásico

Luego de avanzar por Villalba, Perchman le sugirió a Martín Lasarte, el DT tricolor, que si realizaban el papeleo el jugador podía estar a la orden para el clásico.

“El sábado tuve una charla con Martín mano a mano. Y hablamos y le digo: ‘Si con este pibe llegamos con los papeles podría estar en el banco, es un jugador diferente’. Era rara la jugada porque estábamos hablando el sábado de tarde”, repasó.

El ingreso de Lucas Villalba y Jairo Amaro en Nacional El ingreso de Lucas Villalba y Jairo Amaro en Nacional Foto: Inés Guimaraens

“Y Martín me dijo: ‘Bueno, dale, hacé lo que puedas’”, agregó. “Y la verdad que fue un laburo de todo el club, porque era difícil llegar a tener todo firmado. Porque si no estaba todo firmado, por el jugador, los clubes, no iba a estar autorizado. Y terminamos toda esa situación obre las 5 y 6 de la tarde”.

Perchman destacó que el debut de Villalba con su gol clásico tuvo mérito de quienes trabajaron para que quede habilitado para jugar.

“También el hecho de que Lucas haya podido entrar y haya tenido su gran debut clásico, fue parte del laburo de todo el club. Son de esas cosas que salieron bien y hay que disfrutarlo”, comentó.