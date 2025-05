Danubio se tomó con humor su triunfo ante Plaza Colonia con el que cortó una racha de 19 partidos sin poder ganar

NACIONAL Lo que no se conocía de Lucas Villalba: hasta los 22 años jugó como lateral, lo buscó Danubio, lo compró Torque y Nacional no pagó aún por su pase que vale millones

En este Apertura arrancó alternó 11 empates con cuatro derrotas hasta ganar esta noche.

Entre medio, empató por Copa Sudamericana con Cerro Largo perdiendo por penales por lo que la racha se estiró a 19 partidos hasta cortarse hoy ante Plaza.

La eliminación ante Cerro Largo le costó el cargo a Alejandro Apud. Ahora el DT es Juan Manuel Olivera.

La peor racha de Danubio era de 15 encuentros sin ganar. La primera fue entre las temporadas 1997 y 1998 con cinco empates y 10 derrotas, y la segunda en 2011-2012 y 2012-2013, con seis empates y nueve derrotas.

La única vez que Danubio no consiguió ninguna victoria en un torneo corto, fue en el Clausura 1997. Felizmente para la franja, esa mancha no volvió a repetirse.

"Hicimos más goles que el rival", dijo otro de los posteos, con tono más humorístico.

"No hay mal que dure cien años", concluyeron con una foto del autor del segundo gol, el ex Peñarol Sergio "Toto" Núñez. El primero fue del ex Nacional Sebastián "Papelito" Fernández. Digo De Oliveira había hecho el de Plaza.