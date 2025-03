"Debe ser la primera vez que echan a un técnico estando segundo": la bronca del Chino Álvaro Navarro con la directiva de Defensor Sporting y su salida "por 5 votos" en las elecciones

“Creo que a veces las redes sociales destruyen y hoy acá en Defensor por cuatro o cinco votos fue lo que pasó”, agregó.

Nacional vs Defensor Sporting Copa AUF Uruguay (3) Álvaro Chino Navarro.jpeg Álvaro Navarro, entrenador de Defensor Sporting FOTO: LEONARDO CARREÑO

Consultado por la presión en las redes y la influencia para su salida, dijo: “Creo que es algo que viene pasando y es así”

“Si te pones pensar, el Apertura del año pasado el técnico que estaba perdió también la entrada a la pre Libertadores, perdió la Supercopa y a la fecha 8 tenia 14 puntos. Nosotros perdimos la entrada a la Libertadores y en la fecha 8 tenemos 14 puntos, a cuatro del primero, y ningún equipo fue superior a nosotros. Creo que es algo que viene por el tema de las redes sociales y que se vienen las elecciones en el club”, comentó.

Para Navarro, la interna política que vive el club marcó su salida. “Ni hablar, influyó, eso es así. El que sabe de fútbol se da cuenta que hoy las redes sociales son muy fuertes y a poco tiempo de unas elecciones, te puede cambiar a favor o en contra una elección”.

“A Colonia no viajó ningún dirigente con nosotros”

El entrenador fue consultado por la reunión que tuvo hace unos días en la que se analizó su continuidad y dijo no saber si había sido un “ultimátum”. “Yo sabía que si no me iba ahora, me iba la semana que viene o la otra. Como te decía, es un período de elecciones y hay que ganarse 5 o 6 votos más”, comentó.

También sintió que la directiva no estuvo junto al equipo en algunos partidos.

“Cuando teníamos 12 puntos y viajamos a Colonia, no viajó ningún dirigente con nosotros. Llegamos a Colonia y tanto yo como el Tonga que es el preparador físico organizamos todo. A veces uno se da cuenta por donde viene la cuerda y sabes que tarde o temprano te va a tocar irte”, expresó.

whatsapp-image-2023-09-26-at-18-27-58-jpeg..webp Álvaro Navarro, capitán de Defensor Sporting Leonardo Carreño

“Viajar sin un dirigente a jugar a otra ciudad es algo muy raro”, dijo sobre ese traslado. “Yo no vi a nadie, era el cuerpo técnico y los jugadores nomás cuando viajábamos”

“Sabíamos que pendíamos de un hilo”, agregó y consideró que “hasta siendo campeones” corrían riesgo de ser cesados.

Ante la pregunta de por qué siguió trabajando en ese contexto, destacó que con el plantel estaba todo bien. “Teníamos el apoyo 100% del grupo”, dijo.

“Teníamos el apoyo del grupo, veníamos arriba peleando el campeonato, creo que debe ser la primera vez en la historia que echan a un técnico de Defensor estando segundo”, comentó.

“Entonces, cuando analizaba lo que venía pasando, decía 'estamos peleando el campeonato y nos vamos a ir porque quieren que nos vayamos'”.

La presión de directivos por jugadores del plantel

Consultado por cómo es trabajar así, dijo: “Es duro, las últimas semanas se hicieron duras y bastante tediosas, no por el cuerpo técnico y los jugadores, que me saco el sombrero con todo el grupo”.

Navarro también reconoció que recibió presiones de directivos con respecto a jugadores.

Defensor Sporting campeón de la Copa AUF Uruguay.jpg FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Siempre la directiva una reunión por semana tenia cosas para decir, que juegue este o aquel. A veces es fácil decirlo si después la cabeza que corre es la del técnico”, señaló.

“La presión se sentía y hay gente que siempre te la hacía saber: este jugador tiene que jugar, este no puede jugar, este no tiene que estar más en el plantel, como si fuera una pieza de ajedrez que tendrías que mover”, agregó.

Y afirmó que eso se lo expresaban los directivos personalmente. “Me lo decían, que yo haga caso o no es otra cosa. La verdad que a ves te hablan de jugadores pero si no están en el día a día o en la semana es difícil de valorar lo que están diciendo ellos”.

“Cuando me dijeron que ese jugador no podía jugar más, fui y se lo dije de frente, porque siempre les fui de frente”, agregó, sin dar nombres sobre los futbolistas que le mencionaban los dirigentes.

Los cuestionamientos por su hijo

El entrenador también se refirió a la utilización que le dio a su hijo Lautaro Navarro, quien debutó en Primera división durante su ciclo, por lo que también se lo cuestionó.

“La realidad del tema de mi hijo cuando yo lo usé a él fue que Cambón se estaba por ir, que se quería ir a préstamo, Cadenazi estaba lesionado, Spinelli tres días antes de empezar la pre Libertadores se fue, y dos días antes había llegado Franco. Delanteros tenía solo a Abreu y a Lautaro, no tenía más”, explicó.

“Después te pueden cuestionar, si entra y hace un gol es el mejor del mundo, y si no porque lo estás apurando”, agregó. Yo lo valoraba en lo que hacía en el día a día y con el cuerpo técnico tomaba las decisiones”.

Navarro valoró el apoyo que tuvo del plantel al despedirse este viernes y se refirió a los líderes del equipo Maxi Gómez, Guillermo De los Santos, capitán del equipo, y Kevon Dawson.

“El apoyo, Maxi habla poco, pero tanto él como Guille y Kevin que son los que hablan, el apoyo y la forma de trabajar en estos meses que estuvimos y eso llevó a ganar la copa el año pasado con un equipo sub 21 más o menos”, destacó.

WhatsApp-Image-2022-01-18-at-22.45.06-(2).webp Álvaro Navarro fue titular Camilo Dos Santos

Sobre si había hablado con Gerardo Miranda, quien lo reemplaza de forma interina, dijo que dialogó “lo mínimo” y consultado por si había tenido respaldo de su parte, indicó: “No es respaldo, él trabaja para el club y esa parte se entiende”.

Por último valoró el título logrado en la Copa AUF Uruguay el año pasado, algo “fundamental” en su ciclo, como también “el día a día con el grupo que era espectacular”.

“La primera experiencia no creo que haya sido tan mala”, dijo sobre su estreno como entrenador.