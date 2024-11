Dejó plantado a Tito Gonçalves y se fue a Nacional; en Brasil lo apodaron Sheriff y se hizo amigo de Sócrates; la vida de Martín Artigas Taborda

De San José a Los Céspedes en un Torino

La familia vivía muy cerca de la sede de la Institución Atlética Río Negro, histórico club de San José. Los padres y los cuatro hijos: dos varones y dos mujeres. El fútbol era el pasatiempo de los varones. Martín jugó en las selecciones juveniles de San José y en la Primera división del Río Negro hasta el año 1973.

taborda chico.jpg

Tito Gonçalves fue el primero que viajó a San José para llevarse a Taborda a Peñarol. "Dije que sí y quedamos que tal día iba a Montevideo para encontrarme con él", contó el ex defensor, de 68 años.

Pero al otro día, y lo recuerda como si fuera hoy, tocó el timbre de su casa "don Miguel Ubaldo Ignomiriello". Y la razón por la que aceptó la invitación para ir a Nacional fue bien sencilla: "Peñarol me llevaba solo a mi. Y Nacional quería llevar también a mi hermano Pedro, que estuvo con nosotros, después jugó en Danubio, y además a un entrañable amigo, Juan Carlos Pereira que jugaba en Central; íbamos los tres. 'Nos vamos ahora', dijo. Era de locos, muy rápido el hombre. Y nos fuimos los tres en el Torino". Un modelo de auto icónico en la década de 1970.

Se instalaron en Los Céspedes y compartieron entrenamientos con el plantel principal, donde permanecían aún futbolistas campeones de Copa Libertadores 1971, la primera en la historia tricolor. "Era una locura aquello, estaban Masnik, Luis Cubilla, esa banda impresionante. Verlos entrenar o entrenar con ellos era un sueño".

Pero Taborda tenía una asunto pendiente: decirle a Tito Gonçalves que no iba a ir a Peñarol. "Una tragedia. Para peor el Tito hablaba todo así. Mi padre me dijo, 'tiene que agarrar, encarar e ir de frente y decirle'. Entonces fui a una estación de servicio que tenía y le dije. 'Mire Tito, le pido perdón, pero nos vamos al otro cuadro porque llevan a mi hermano también y a un amigo también de San José'. El tipo me miraba, unos nervios pasé, porque me impresionaba, yo era un pibe, él medía casi 1,90, era enorme y con esa voz impresionante que tenía. Me agradeció la honestidad de haber ido a decirle y que lamentaba la decisión".

Martín nunca le preguntó a Ignomiriello cómo llegó a San José a buscarlo. Lo piensa hacer el próximo 1° de diciembre, 50 años después, cuando se encuentren en una comida que organizó "la barra de esa época". Don Miguel, a los 97 años, aún participa de las reuniones.

taborda nacional 1977.jpg Nacional 1977; Taborda es el cuarto desde la izquierda, en la fila de los jugadores parados

"Ignomiriello le hizo ganar mucho dinero a Nacional -señala Taborda-. Por ejemplo, en el arranque vendieron a Heber Revetria (que ya estaba), Darío Pereyra, Alfredo de los Santos, Juan Ramón Carrasco y a mi. A los cinco nos vendió en cuestión de un par de años. Después se fue (José María) Muniz. Ese hombre tenía la capacidad de descubrir y desarrollar futbolistas. Lo que costarían esos futbolistas hoy en día, nacimos en la época errada", se lamenta.

Los tres maragatos pasaron enseguida a entrenar con el plantel principal de Nacional. Martín disputó 140 partidos, ganó el Campeonato Uruguayo de 1977 y fue tricampeón de la Liga Mayor (1975, 1976 y 1977); Pedro, su hermano, jugó un amistoso en 1974 y unos años después fue a Danubio; y Pereira, jugó 25 partidos con la camiseta tricolor, y también defendió a Wanderers y Danubio.

Corinthians se llevó al "Sheriff"

En marzo de 1977 Taborda jugó dos partidos en la selección, por las Eliminatorias para el Mundial de Argentina 1978. Frente a Venezuela y Bolivia, ambos en el Estadio Centenario. "No fue una buena experiencia porque quedamos afuera del Mundial", sintetizó.

Recomendado por el técnico Oswaldo Brandao, Martín Taborda fue contratado por Corinthians de Brasil en octubre de 1978. Fue presentado con el apodo de "Sheriff". En la década de 1970 grandes futbolistas uruguayos se lucieron en el mercado brasileño: Atilio Ancheta, Daniel González, Darío Pereyra, Pablo Forlán y Pedro Rocha.

tabord.jpg "Taborda ha llegado como la bestia del Corinthians", dice la tapa de una revista

"El fútbol brasilero de hoy en día no tiene nada que ver con aquel. En aquellos tiempos no te prestaban la pelota ni un momento, era impresionante. Una capacidad de tenencia de pelota increíble. Ahora han mejorado del punto de vista atlético, hoy se juega más rápido, pero no con aquella seguridad que tenían", recordó Taborda y agregó una anécdota que le contó Pepe Sacía: "Un equipo uruguayo fue a jugar a Brasil y le preguntaron, ¿ustedes trajeron pelota?, porque con esta vamos a jugar nosotros".

El debut en Corinthians fue de titular, en el estadio Pacaembú, con más de 60.000 personas en las tribunas.

En mayo de 1977, Nacional había jugado un amistoso contra Atlético Mineiro en el estadio Mineirao. Ahí lo vieron jugar a Taborda el presidente de Corinthians y el técnico Brandao: "Jugué de zaguero izquierdo, como jugaba en Nacional, me fue bien ese día, hablaron conmigo, hablaron con el club". Pero después, ya instalando en el equipo brasileño, el técnico prefería ponerlo de volante central: "Era una posición que no me iba bien, no me gustaba mucho. Para agarrar la pelota jugando de 5 era una cosa de locos, porque no te la prestaban en ningún momento. Me costó adaptarme. Cuando jugaba de zaguero izquierdo no tenía problemas ninguno, en el medio me costaba".

En el plantel de Corinthians había jugadores extraordinarios, como los mundialistas Zé María y Amaral. También estaba Sócrates, que todavía no era doctor, pero estaba cursando la carrera.

La amistad con Sócrates

Taborda y Sócrates compartieron seis años y se hicieron amigos, porque "vivíamos cerca y al principio yo no tenía vehículo, entonces me pasaba a buscar para ir a entrenar. El problema eran los regresos, le gustaba dar unas vueltas, parar en un lado, en otro y se demoraba. Le gustaba tomar un traguito y para sacarlo era bravo", recordó.

taborda corinthians 1978.jpg Taborda y Sócrates (en el medio de la fila de abajo) en el Corinthians de 1978

Un jugador sensacional, mundialista con Brasil en 1982 y 1986: "Tenía un nivel impresionante, inteligencia, entendimiento del juego, realmente entendía el juego. Un nivel intelectual impresionante. En la concentración, cuando íbamos a desayunar, me decía: 'Gringo, mirá, fijate el diario, lo que agarran todos, si es que lo agarran. Solo leen la parte deportiva, nunca una noticia económica'. Él se leía todo. Fue el creador de la Democracia Corinthiana".

La Democracia Corinthiana fue un movimiento que marcó el fútbol brasileño y especialmente al Corinthians durante un período de dictadura en el país. En resumen, todas las decisiones tomadas por el club, en el ámbito del fútbol, debían ser votadas por directivos, futbolistas y funcionarios; todos tenían derecho a un voto.

"Después Sócrates se fue a Italia y no fue feliz, extrañaba a Brasil. Era muy especial", dijo Taborda. Sócrates murió en 2011 a la edad de 57 años.

El zaguero uruguayo se casó a los 22 años y junto a su esposa se adaptaron rápido a la vida en San Pablo. "Aprendí a entenderlos y después a hablar portugués. Estaba Darío Pereyra, hice mucha amistad con Pedro Rocha que lo vistaba en su casa de deportes. Excelentes personas, y un amigo entrañable, Elías Abel, un empresario. Pasábamos mucho en la casa de él. También estaba Daniel González, luego fallecido en un accidente; íbamos mucho a la casa de Elías. Tenía mesa de billar, pasábamos bárbaro. Una ciudad gigantesca, con 12 millones de habitantes. Para ir a entrenar era difícil, había que salir temprano, porque el tránsito era insoportable".

martin taborda.jpg

En los años siguientes, Taborda fue cedido a Coritiba, Recife, volvió a Corinthians, Portuguesa y Juventude. "En Recife fuimos campeones invictos. El técnico llevó una cantidad de jugadores porque el equipo venía mal, había jugadores del San Pablo, Palmeiras, e hicimos una campaña bárbara". El Sport Recife fue campeón Pernambucano en 1980.

Luego de seis temporadas en Brasil, en 1984 Taborda llegó a River Plate de Argentina, donde había otros uruguayos: Enzo Francescoli, Polilla De Los Santos, Alberto Bica. "En River me lastimé, me tuvieron que operar y me complicó la vida", recordó.

Nuevo intento frustrado de Peñarol

Dijo que "por no fallarle a la gente que me había llevado, entrenaba y no podía. Me acuerdo que me mandaron hacer radioterapia, estaba mucho mejor y el tipo me apreto con la máquina y casi me destruye la zona del pubis. Además, debuté contra Rosario Central y me expulsaron. Creo que fue de la rabia que acumulé por tanto tiempo con ese problema".

A mediados de 1985 regresó a Nacional, aunque como pasó al comienzo de esta historia, pudo haber ido a Peñarol. "Podría haber sido campeón de América con Peñarol en 1982; un día fue -el dirigente- Amadis Errico a buscarme a mi casa y no nos pusimos de acuerdo, pero cuando podía haber posibilidades, Corinthians no me dejó. También podría haber ido a Olimpia de Paraguay que fue campeón de América en 1979, pero tampoco me dejaron salir".

taborda corinthians hinchas.jpg El uruguayo entre hinchas de Corinthians

Hasta Flamengo intentó contratarlo a través de Sócrates: "Un día el flaco Sócrates me dijo, 'Martín me llamó el entrenador de Flamengo Claudio Coutinho y me pidió que le dijera de un zaguero izquierdo, y le dije que el mejor eras vos'. Tampoco me dejaron salir".

Luis Garisto lo llevó a Nacional en 1985, pero el técnico duró poco tiempo en el cargo y Taborda no tuvo mucha participación con Luis Cubilla.

"Lo que más me dejó el fútbol fueron las personas, la gente que conocía, con las que compartí actividades. Porque en aquella época, no se ganaba ni cerca lo que se gana hoy, que a veces me resulta obsceno, pensando en lo que gana un científico, un maestro, etc." "Lo que más me dejó el fútbol fueron las personas, la gente que conocía, con las que compartí actividades. Porque en aquella época, no se ganaba ni cerca lo que se gana hoy, que a veces me resulta obsceno, pensando en lo que gana un científico, un maestro, etc."

Continuó al año siguiente en Central Español, donde estaban "Gustavo Fernández, Polilla De Los Santos, Alfredo Nocetti, Juan Mouro, Coco Ramírez, el Beto Acosta. También tuve el privilegio de jugar con Pablo Forlán, que después me dirigió, una persona que quiero entrañablemente. Ahí me agarró la bajada, me acuerdo que picaba Fonseca (Daniel, delantero de Nacional) y yo decía, mmm esto no es para mi".

taborda recife.jpg En tercer lugar, desde la derecha, aparece Taborda en la fila de parados, en el equipo de Sport Recife campeón de 1980

Luego defendió a Rentistas y en 1988 se fue a Chile, al Deportes La Serena. "Hice una muy buena campaña, no sé porque no me quedé. Había una revista que se llamaba Minuto 90, que permitía al público elegir a los mejores en cada puesto durante el año. La Serena, desde el punto de vista de hinchada, no existe, y fui elegido entre los mejores".

Pero no todo fue un camino de rosas en aquel equipo: "Germán Cornejo era nuestro entrenador y recibe una propuesta mejor. Lo reemplazó Alberto Quintano, aquel que jugaba de back izquierdo con Figueroa en la selección chilena. Esa persona, un tipo muy difícil, muy raro. Me dio fastidio, pero vamos a dejarla ahí. Jugué con el brasileño Severino Vasconcelos, que había pasado por Colo Colo. El club contrató unos cuantos jugadores para no bajar a Segunda división porque había subido ese año y podés creer que terminamos entre los mejores 4 del año, jugamos la Liguilla. Fue una campaña extraordinaria. Estaba Servando "Carita" Vecino, Juan Carlos Barraza".

"Pero vino este hombre (Quintano) y se acabó todo. Me fui yo, se fue Vasconcelos".

Campeón de Campeones y retiro

Taborda regresó a Uruguay y desde Río Negro, el club del barrio, le pidieron una mano. Jugó en 1990 y el equipo ganó la Copa de Campeones de OFI.

taborda en la serena.jpg En Deportes La Serena, junto al arquero

Luego de retirarse del fútbol trabajó para Ute con una empresa de transporte y registró experiencias como entrenador en San José y asistente de Manuel Keosseian, quien lo había dirigido en Rentistas, en el fútbol profesional. "En Bella Vista -enel año 1999- hicimos una campaña espectacular en la Copa Libertadores, con aquel equipo que tenía a Alonso, Philipauskas, Casanova, buenos futbolistas y grandes profesionales".

Trabajó también en Defensor Sporting: "Un equipazo, cualquier equipo con el 80% de los puntos es campeón, y ese año -2000- perdimos con Nacional que hizo una campaña casi perfecta".

Luego, dirigieron a Danubio, en 2003: "Ahí no fue tan buena la cosa. No es fácil permanecer en el mundo del fútbol", admitió Martín Artigas Taborda, uno de los grandes futbolistas de una época dorada del fútbol uruguayo.

Trayectoria