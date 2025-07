Después de 19 años como futbolista profesional se retiró Hernán Novick, campeón con Peñarol

En Peñarol disputó 51 partidos y convirtió seis goles.

Uno de ellos tuvo el sabor especial de haber anotado de tiro libre en un clásico ante Nacional.

Su último partido lo jugó en junio, en el Torneo Intermedio frente a Juventud.

20240530 Danubio's midfielder Hernan Novick (L) and Rayo Zuliano's forward Heiderber Ramirez fight for the ball during the Copa Sudamericana group stage second leg football match between Uruguay's Danubio and Venezuela's Rayo Zuliano at the Centenario sta

Hernán Novick de Danubio

Foto: Dante Fernández / AFP