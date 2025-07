La demorada presentación de Matías Arezo en Peñarol: por qué se dilata la llegada del goleador a Los Aromos

La ficha de Arezo corresponde en partes iguales a Gremio y a River Plate uruguayo, pero quien tiene la decisión sobre el jugador es el club brasileño que adquirió en julio de año pasado el 50% de la ficha en US$ 3.500.000.

Peñarol pagó 300.000 euros (US$ 354.000) para tener al goleador hasta el final de esta temporada y en el acuerdo se planteó la opción de quedarse con el 60% de la ficha a cambio de US$ 4.500.000. Esa compra no es obligatoria.

Finalmente, luego que se confirmó que jugaría en Peñarol, el pasado jueves Matías Arezo realizó los 800 kilómetros por tierra en su auto desde Porto Alegre con su esposa y su hijo para llegar a Montevideo.

Ese día, el presidente Ignacio Ruglio le pidió que se tomara el día libre, ya que el delantero quería ir en esa misma jornada a Los Aromos.

Hasta este martes, el futbolista no pudo entrenar en Los Aromos.

¿Qué demora la llegada de Arezo a los entrenamientos en Peñarol? Que Gremio envíe toda la documentación para que el futbolista pueda firmar el contrato, el club lo presente y Diego Aguirre lo reciba en la concentración del club, en la que entrena el plantel principal.

El plantel de Peñarol volvió a entrenar el lunes 14 a Los Aromos, luego de una semana de licencia tras la final del Torneo Intermedio.

Por el momento el club no confirmó partidos amistosos.

Peñarol debuta el viernes 1° de agosto ante Progreso en el Campeón del Siglo, sin público, como consecuencia de la sanción que recibieron sus hinchas a raíz de los graves episodios de violencia que se registraron en la final clásica del Intermedio.

El sábado 9 a la hora 15 enfrenta a Nacional en el Campeón del Siglo, también sin público.

El martes 12 recibirá a Racing por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

En la primera semana de agosto o en la última, aún no fueron fijados los detalles del primer cruce, también debutará en la Copa AUF Uruguay.