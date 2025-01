Diego Aguirre sobre el penal que Javier Burgos le cobró a Nacional ante Peñarol: "Demoró mucho en marcarlo, seguramente estaba con dudas"

Diego Aguirre Foto: Inés Guimaraens

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre se mostró impactado al recibir una nueva derrota clásica ante Nacional. Desde su retorno al club, en 2023, la Fiera lleva dirigidos siete clásicos de los que empató tres y perdió cuatro. De los tres empatados, en dos cayó por penales, uno de ellos por la final del Torneo Intermedio.

Aguirre se refirió en primer lugar al polémico penal que Javier Burgos cobró para Nacional por mano de Rodrigo Pérez ante cabezazo de jeremía Recoba.

"La jugada del penal no la vi, eso lo pueden decir ustedes. Sí que el árbitro demoró mucho en marcarlo, seguramente estaba con dudas, eso sí me pareció, pero no vi la repetición y no hay nada para decir de eso", expresó Aguirre.

"La situación del penal fue fuera de contexto con el trámite del partido, no estábamos sufriendo defensivamente. Eso trastocó la tranquilidad del equipo, rápidamente recibimos otro gol, había que sobreponerse a esos minutos, lo intentamos, no tengo dudas que no es todo negativo, es mi visión. Mi obligación es encontrar el crecimiento a partir de estos momentos difíciles", agregó.

"Tuvimos buenos momentos de juego donde generamos y tuvimos la intención de buscar siempre el arco rival", comentó Aguirre. El DT justificó la titularidad de Lucas Hernández diciendo: "Buscamos un poco más de juego, asociarnos, mantener el dominio de la pelota. Lo hicimos bastante bien, pero el resultado hace ver todo mal. Tengo que ver otras cosas y tenemos que aprender y pensar en lo que viene porque no queda otra. Fue una derrota muy dura, pero también es verdad que esto está empezando". Sobre todo lo parado que estuvo el clásicos en la recta final expresó: "Un desastre. No se jugaron los últimos 20 minutos, se paró todo por el lío, las bengalas. El partido cayó en que se cortaba la posibilidad nuestra de encontrar el empate en un momento que estábamos dominando. No pudo ser, está claro que tenemos que trabajar, llamarnos a silencio y enfrentar las cosas que vienen por delante. El tiempo dirá". Consultado por las situaciones de juego en las que Leonardo Fernández se retrasó en el campo de juego, respondió: "Él siempre hace lo mismo, no es algo nuevo, siempre se da que baja a iniciar el juego, buscar cambios de frente y movilidad, no fue algo distinto a lo que hacemos normalmente". "El plantel está muy bien, son ellos mismos los que nos dieron un gran año. Esperábamos empezar de otra forma, pero esto es largo y la confianza en los jugadores míos es total porque ya me han demostrado cantidad de veces que tienen cosas muy buenas. Hay que trabajar y rápidamente intentar comenzar bien el Campeonato Uruguayo el próximo fin de semana, ese pasa a ser nuestro objetivo a partir de ahora". Fue ahí cuando le preguntaron por Washington Aguerre y su particular situación en Peñarol: "De ese tema prefiero no hablar, ya hablé". "Termina el 25 de febrero", dijo sobre el período de pases. "Queda un mes, no puedo decir que está cerrado, perfectamente puede haber alguna incorporación más. Tenemos un gran plantel. No por un momento de adversidad me genera dudas o que tenemos que buscar refuerzos. Este mismo plantel me ha dado muchas satisfacciones. Es parte del proceso de construcción del equipo, veremos cómo reaccionamos, pasa a ser un objetivo primordial el Campeonato Uruguayo. Para la Copa falta mucho, lo inmediato es ganar el Apertura". !Faltó que entrara la pelota, pudimos tener alguna mala definición y si no concretás te puede pasar lo que nos pasó. No estoy para justificar nada. Lo primero que tenemos que hacer es asumir el momento difícil de este comienzo, volver a ser nosotros y poder demostrar la calidad que estos jugadores ya han demostrado", concluyó.