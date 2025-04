Diego Aguirre: "No quiero dejar todo por el camino ante la primera adversidad, sería cobarde y hacer la fácil; me imagino todo el año en Peñarol"

Consultado si en algún momento se le pasó por la cabeza dar decir “no estoy pudiendo” y dar un paso al costado, respondió: “No, la verdad es que no lo siento así, no debo hacerlo y no quiero hacerlo. No quiero dejar todo por el camino ante la primera adversidad, sería cobarde y hacer la fácil . Hay que meter para adelante y sacarlo. Nadie dijo que sería fácil. Pareció fácil el año pasado y eso nos hizo bajar un poco la guardia, como que iba a fluir de otra forma y por eso nos llevamos golpes y derrotas duras. Se da como una pérdida de confianza, y pasaron cosas como algunas lesiones y ciclos negativos de resultados que hay que meter para adelante y sacarlos. Hace muchos años estoy en esto y hay período en los que las cosas no son como las imaginás, pero hay que lucharlas, pelear y revertir. Me imagino todo el año en Peñarol, pasando raya a fin de año y ver cómo fue este año que, espero, se recuerde como un mal comienzo y buen final”.

Peñarol San Antonio, copa libertadores 2025/Diego Aguirre. Foto: Leonardo Carreño

Además explicó: “La estamos peleando para que los jugadores que llegaron encuentren su mejor nivel, que los que estaban muy bien y hoy no están de la misma forma recuperen su confianza. Esto es complejo, pero le estamos metiendo para ir para adelante”.

Respecto al último partido, la victoria 2-0 ante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en la que ganó pero dejó una muy mala expresión futbolística, dijo: “No debemos anclarnos con ese partido que no nos dejó buenas sensaciones, pero nos dejó el resultado. Creo que no tenemos que meternos demasiado en el análisis del partido y es lo que pienso con los jugadores. ‘Cumplimos con el triunfo y dale, esto sigue’. Fue un partido feo. El rival se metió atrás. Después caímos en el nerviosismo porque tenés que ganar, porque son puntos clave y no encontrás el gol. Para mí fue un partido feo, más allá de cosas puntuales que se puedan rescatar”.

Y enfatizó que del encuentro del martes en el Campeón del Siglo por la Libertadores, “no hay más que hablar del resultado”.

Peñarol está segundo en el Grupo H de la Copa Libertadores, por delante de Olimpia y San Antonio Bulo Bulo.

¿Cómo imagina Aguirre sacar a Peñarol de la crisis futbolística?

“Acá el gran objetivo es clasificar (a octavos de final de la Copa Libertadores) y si la clasificación se da y el equipo no fue lo que queríamos, no jugó bien o lo que fuera, pero cumplís el objetivo, habrá un tiempo para recomponer y recuperar. Lo más importante de todo es el resultado final porque queremos clasificar a la siguiente fase y para eso tenemos que sumar. Con esto que digo no estoy planteando que no asumo la responsabilidad de que no estamos bien, pero el gran objetivo es pasar la fase y después se verá lo que podamos hacer”, dijo el DT.

Diego Aguirre en Peñarol y San Antonio Bulo Bulo a puertas cerradas en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores 2025.jpeg Diego Aguirre en Peñarol y San Antonio Bulo Bulo a puertas cerradas en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores 2025 FOTO: LEONARDO CARREÑO

Enfatizó que asume la responsabilidad de lo que está ocurriendo. “Soy el primero que asumo la responsabilidad y si el equipo no está bien, hay cosas en las que no estamos bien. Quiero que el equipo mejor, salir de este año que ha sido malo y empezar a cumplir algún objetivo cercano, que puede ser pasar la fase. Luego empezará una segunda etapa. Tenemos que dividir el año en dos porque hay un receso grande y un período de pases. Tenemos que pasar esta etapa, a los tumbos, con cosas que nos van a dejar enseñanzas, golpes, rendimientos que no son buenos, el equipo que no anduvo como queríamos, lejos en las expectativas que generamos y lo sabemos, pero tenemos que terminar esta parte del año para revertir y llegar a las definiciones a fin de año. El final del año marcará si es bueno o no”.

¿Cuál es la situación de Terans en Peñarol?

David Terans llegó a Peñarol como figura y está muy lejos de ser el futbolista que necesita Aguirre para su equipo.

David Terans presentado en Peñarol David Terans presentado en Peñarol

Consultado el entrenador por qué Terans no jugó los últimos tres partidos, respondió: “Lo estamos ayudando al máximo, está entrenando bien. Seguro va a tener oportunidades. Ojalá pueda encontrar su calidad y ritmo de juego. Lo trajimos como un jugador importante y necesitamos que nos ayude. A veces pasa que jugadores a los que das por hecho que van a andar bien, no lo logran, y aquellos de los que no esperabas tanto dan más”.