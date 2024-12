Diego Aguirre visitó a uno de los principales detractores de Ignacio Ruglio en Peñarol y dijo que sigue a dos jugadores del medio local

"El peor momento de este años fue el 5-0 con Botafogo y el mejor fue el triunfo en Maracaná, con estadio lleno. Divino. Todas las emociones fuertes pasan por la Copa, ser campeón uruguayo está buenísimo, pero podemos pensar un poco más en competir", dijo Aguirre.

El DT se vio sorprendido cuando la charla se vio interrumpida por primera vez por la aparición de un suscriptor del canal que donó $ 150 y le pudo dejar su mensaje en vivo.

Luego hubo una donación de $ 750 y otra de $ 75 con mensajes de alabanza para Aguirre.

El entrenador se llevó un termo negro de regalo para cambiar el que tiene que es de color azul Francia, ya que el negro que usa pertenece a su hijo Matías.

Además de pasar un momento muy ameno, Aguirre dejó un importante adelanto y dijo que está monitoreando a dos jugadores que disputaron el Campeonato Uruguayo 2024.

Para esta temporada, Peñarol sumó del medio local a Guzmán Rodríguez (Boston River) y Eduardo Darias (Deportivo Maldonado), quienes respondieron con excelentes actuaciones, mientras que el argentino Diego Sosa, que llegó a préstamo desde Tigre pero tras jugar en Racing, tuvo escaso protagonismo.

Sosa quedó relegado detrás de Maximiliano Olivera y Lucas Hernández. Este último dejó atrás severos problemas de condición física para transformarse en un lateral que entraba y con pelota le aportaba mucho al equipo por su rica técnica.

Nahuel Acosta llegó desde Cerro pero fue un jugador que Aguirre no pidió, al igual que Martín Gianoli que arribó procedente de Cerro Largo. Ambos jugaron poco.

"Tengo uno anotado del fútbol uruguayo. Vamos a ver. Uno o dos", dijo Aguirre sin dar pista alguna.

Aguirre se irá de licencia la semana próxima y la Comisión de Fútbol que integran Ignacio Ruglio, Edgardo Novick y Evaristo González ya trabaja en el rubro incorporaciones y salidas.

Además, comenzarán a reunirse los integrantes de la Subcomisión de Fútbol que hacen un importante trabajo en las negociaciones, que suelen ser largas y complejas. Esta subcomisión la conforman Alejandro González, Zelmar Dufrechou, Gastón Barragán, Marcelo Solomita y Daniel Ferrando.

La picante rivalidad entre Freddy García e Ignacio Ruglio

García pretendía tirarse a candidato a presidente de Peñarol el año pasado. Sin embargo, no tenía la cantidad de años suficiente de socio como para hacerlo.

Desde que largó su candidatura, el blanco preferido de García fue el presidente Ruglio, además del vice Eduardo Zaidensztat y el director deportivo Pablo Bengoechea (2021-2023).

A pesar de no poder candidatearse, el youtuber siguió siendo un ácido detractor del presidente.

"Ruglio detesta a Peñarol, no hay dudas con un poco de amor no le podés hacer tanto mal al club".

"Anti Peñarol no vas a ver a tu club.. Este no es hincha de Peñarol", son sus últimos posteos en X contra Ruglio.

El 25 de octubre se despachó con un largo texto en contra de Ruglio de quien usó una imagen de playa sosteniendo un cerdo: "¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Estarás? Cada vez que ganamos estás al borde de la cancha atento a las cámaras de TV y a los fotógrafos. Cada vez que ganamos te vemos y escuchamos en cuanto programa de TV y radio exista. A que desaparezcas cuando perdemos, también estamos acostumbrados, ejemplo yéndote antes o metiéndote adentro del camión de Tenfield. ¿Pero esto? ¿Cómo es posible que abandones a los hinchas cuando más te necesitan? ¿Cómo no fuiste a las comisarias para ver qué pasaba? ¿Cómo no te alineaste con el Consulado Uruguayo en Río de Janeiro para impedir que sean maltratados? ¿Cómo en nombre de Peñarol no fuiste a dar la cara y solo con tu presencia alivianar la angustia que estaban viviendo? ¿Cómo los dejaste solos? ¿Cómo podés dormir tranquilo sabiendo que le fallaste a lo más sagrado que tiene Peñarol? Todo lo que hagas ahora es tarde. Peñarol no puede tener un presidente cobarde que le falle a su gente. Por lo que más quieras en este mundo, salí ya a dar la cara y ponete del lado del hincha, no te acuerdes solo de nosotros cuando necesitás el voto".

El escrito hizo referencia a los incidentes generados en Brasil con hinchas de Peñarol en la previa del partido de ida de semis con Botafogo.

El 21 de agosto de este año, Ruglio denunció que en Peñarol existe una campaña para desprestigiarlo y que en la misma hay una agencia contratada.

El lunes, con el título abajo del brazo, Ruglio le apuntó a los programas de Youtube de Peñarol que lo critican, uno de los cuales es Aurinegro World, de García.

En declaraciones a Último al Arco que se emite por Sport 890, Ruglio afirmó: "Sin resultados no hay calma aunque hagas 100 asados por semana. Creo que Diego individualizó muy bien que hay gente que no me quiere en el club y hay una campaña armada y paga para atacar. Diego entendió que esa batalla lo podía rozar. Y en el famoso asado les pidió que no tiraran piedras al barco y se subieran", expresó sobre el asado del 16 de febrero pasado.

Aguirre lo organizó en su casa e invitó a toda las facciones dirigenciales de Peñarol para que trabajaran en forma mancomunada, evitando las críticas en público ante los malos resultados.

"Él aseguró que las cosas iban a salir bien. Y esos programas de YouTube pagos y esas cuentas que maneja una agencia de publicidad perdieron efectividad", expresó.

Sin embargo, a pesar de esas palabras, Aguirre se sentó serenamente en el programa de García y le dio una nota de 45 minutos en un clima de mucha cordialidad.

La información de Freddy García que molestó a Diego Aguirre: no se tocó el tema

Tras el clásico de la sexta fecha del Torneo Clausura, donde Nacional le ganó 2-1 a Peñarol en el Gran Parque Central, García informó en su programa que Aguirre le había dicho al cuarto árbitro: "Acá no vuelvo", mientras se generaban sobre el final incidentes de gran porte, protagonizados por la barra de Nacional.

Los hinchas de Nacional tomaron esas palabras para burlarse de Aguirre, entendiendo que el entrenador no quería volver al feudo tricolor porque perdió.

El youtuber aclaró al otro día que sus palabras fueron descontextualizadas y que Aguirre quiso decir que si el partido se suspendía era por la culpa de los hinchas de Nacional y que en ese caso, se tenía que dar el juego por finalizado.

El entrenador dijo el 14 de octubre, después del clásico: “Yo escuché un rumor. Acá un rumor lo saca cualquiera, hay gente que no existe con ninguna credibilidad de nada, cualquier loco suelto hoy da una opinión o genera un rumor. Se dijeron muchas pelotudeces, no voy a hablar de las bobadas que dicen y los rumores que quieren generar, no entro en eso”, dijo.

“Por suerte hace muchos años que dirijo y no me gusta generar polémicas. Lamentablemente el tema de las redes da lugar a que cualquier idiota diga una mentira y sea un rumor, pero no voy a entrar en esas cosas”, agregó.

De eso, en la nota, ni se habló.