"El VAR cada día me gusta menos": lo que dijo Diego Aguirre sobre los "errores" de los jueces, la patada de Neymar y su camisa celeste

“Hay que pensar que son errores”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva. “El VAR cada día me gusta menos, pero no el VAR uruguayo, el VAR… Porque no saben ponerse de acuerdo si una mano es penal o no, y los mimos árbitros uno piensa que es penal y otro no, porque es así, porque he hablado con los árbitros. ¿Cuál es el criterio, cómo te ponés de acuerdo?”.

“Eso no es un cuestionamiento a los árbitros de acá”, aclaró. “ El VAR no me cierra porque hay criterios que si vos repasás por todos lados las cosas que pasan, en Argentina ni hablar… No justifica, para mí (el VAR) no justifica . Prefiero quedarme con el error humano. Yo pensé que le iba a aportar el VAR, pero no le está aportando”.

Para el DT, el VAR da lugar a “cualquier especulación”. “Los criterios no me quedan claro, cuando escuchas los diálogos, cuando una mano es penal o no, cuando una falta, te muestran una patada dura y a veces es roja y a veces no, si la muestran en cámara lenta parece más fuerte que si la ves en una única vez (…) A mí me hace ruido”.

Ante la pegunta de si estaba a la espera de los audios del VAR del clásico ante Nacional, del pasado 6 de octubre, que aún no se han dado a conocer, lo que generó un duro cuestionamiento del presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, Aguirre dijo que no le daba trascendencia.

“No estoy expectante de nada”, comentó. “Termina el partido y pasó lo que pasó. Prefiero no entrar en esa”, dijo. “Trato de ser bastante cuidadoso y respeto muchísimo el trabajo de los árbitros. Prefiero confiar. No es un tema que yo maneje o le ponga foco, ya está, pasó”.

Consultado por si no quería saber qué había pasado en la patada de Gabriel Báez a Javier Cabrera, en la que se reclamó roja para el jugador de Nacional, el entrenador mantuvo su línea de pensamiento.

0000983825.webp Darío Rodríguez en la Libertadores 2011 Archivo El Observador

“¿Y de qué me sirve?”, preguntó. “Es como la patada, de la que me hablan todavía, de Neymar en (la final de la Copa Libertadores) 2011, era para roja. Está bien, no había VAR, te quedás con eso, sí, pero marchaste. Y lo hubieran echado, pero ¿y?...”

“Que fue un error, es clarísimo, que era roja no hay ninguna duda”, dijo sobre la patada de Báez. “Pero ¿y? Ya pasó, no se sacó la roja y perdimos el partido”.

“Se dijeron muchas pelotudeces”

Aguirre también fue consultado por rumores que señalaron que había mantenido una charla con Leodán González, el juez del clásico, algo que negó.

“Yo escuché un rumor. Acá un rumor lo saca cualquiera, hay gente que no existe con ninguna credibilidad de nada, cualquier loco suelto hoy da una opinión o genera un rumor. Se dijeron muchas pelotudeces, no voy a hablar de las bobadas que dicen y los rumores que quieren generar, no entro en eso”, dijo.

20241006 Diego Aguirre. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (52).jpg Foto: Inés Guimaraens

“Por suerte hace muchos años que dirijo y no me gusta generar polémicas. Lamentablemente el tema de las redes da lugar a que cualquier idiota diga una mentira y sea un rumor, pero no voy a entrar en esas cosas”, agregó.

El DT también opinó sobre el final del clásico en el Gran Parque Central, ante la pregunta de si debían haberlo suspendido por el lanzamiento de objetos y bengalas desde la hinchada de Nacional.

“No sé”, dijo. “Había que estar ahí. Fue una situación rara que desbordó a todos. Después capaz que fríamente podés pensar que había que suspender, pero había que estar ahí. Ya fue y no quiero poner el foco en eso".

“Me hacés reír porque me quería morir”, dijo Aguirre al ser preguntado por su reacción cuando vio que los dos goles de Brasil a Chile por Eliminatorias lo marcaron dos jugadores de Botafogo, Igor Jesús y Luiz Henrique, que estarán ante Peñarol en las semifinales de la Libertadores.

“Digo, ‘qué cuadrazo que tienen estos’, porque son jugadores de la selección de Brasil”, comentó. “No jugó Vinícius y jugó Luiz Henrique”, agregó, señalando que Botafogo tiene además otro jugador en el combinado.

Brazil's forward Igor Jesus celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Brazil, at the National stadium in Santiago, on October 10, 2024. RODRIGO ARANGUA / AFP Igor Jesús festeja ante Chile Foto: AFP

“Te da por momento de la magnitud del rival. Con Thiago Almada en la selección argentina y Savariño en Venezuela, de titular y figura”, indicó. “Ves el potencial y el poder que tienen los equipos para jugar con esos jugadores”, agregó, y recordó que a Luiz Henrique lo compraron a Betis “por US$ 20 millones”.

Además, consideró que el próximo rival es más fuerte que Flamengo, al que eliminaron en cuartos de final. “Creo que Botafogo tiene más, de hecho le ganó bien a Flamengo y está en un muy buen momento”.

La camisa celeste para los partidos

Aguirre también fue consultado por la camisa celeste que usa en los partidos de Copa Libertadores y que muchos piensan que ya es una cábala.

AMDEP8090. MONTEVIDEO (URUGUAY), 26/09/2024.- El entrenador de Peñarol Diego Aguirre este jueves, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Peñarol y Flamengo en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo (Uruguay). EFE/ Ga Diego Aguirre en la previa del partido Peñarol vs Flamengo EFE

“¿Vos te pensás que tengo una sola camisa? Tengo varias camisas celestes”, comentó. “Si bien no soy muy cabalero, un poco que acompaño la onda de la gente. Si voy al partido de Botafogo y no me la pongo, y marchamos, me van a decir por qué no te la pusiste”.

Además, le comentaron que ese color de camisa se había agotado en una tienda. “¡Qué lindo Peñarol! Como mueve y la ilusión de la gente”, comentó.