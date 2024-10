El argentino que tras los dichos de Luis Suárez dijo que los jugadores de la selección de Uruguay "están mandados" para que echen a Marcelo Bielsa

A su vez, los comandados por Marcelo Bielsa llevan tres partidos sin poder anotar en Eliminatorias, y no pudieron ganar en sus últimos seis encuentros, si se toma en cuenta la Copa América 2024

Obviamente que el gran tema de los últimos 10 días fueron las durísimas críticas de Luis Suárez al técnico -luego de haberse despedido de la selección de Uruguay- de quien dijo que destrataba a personal del Complejo, a algunos jugadores, que no los saludaba y que no se podía jugar a las cartas, solo por reflejar algunos de sus comentarios.

El argentino que dijo que los jugadores de la selección de Uruguay "están mandados" para que echen a Marcelo Bielsa

En las últimas horas salió a hablar un exfutbolista argentino, quien jugó en Vélez Sarsfield y River Plate de su país, entre otros, y dio la cara por Marcelo Bielsa.

Roberto Trotta dio su opinión y al igual que Luis Suárez, no anduvo con medias tintas.

“Los jugadores de Uruguay están mandados”, dijo Trotta en Radio Mitre este fin de semana.

A su vez, agregó: “¿Cuándo escuchaste a (Luis) Suárez hablar mal de alguien? Me parece que está muy claro que alguien lo ha insinuado, no fue algo del jugador”.

Según explicó Trotta, multicampeón con Vélez Sarsfield, Bielsa debería abandonar a la selección de Uruguay.

“Cuando te tirás en contra de algo fuerte, siempre pasa algo; te tirás en contra de la política y te van a buscar hasta abajo de las piedras. No podés pelearte con los poderosos”, continuó.

Y terminó diciendo: “Un entrenador no puede seguir después de todo lo que pasó. Tenes que ir y decir: ‘Echame y pagame lo que me debés, si no, tenés que cambiar el discurso y respaldarme públicamente’”.