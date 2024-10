El jugador que está en duda para jugar con la selección de Uruguay ante Ecuador por Eliminatorias y los regresos de José María Giménez y Mathías Olivera

Los dos zagueros apuntan a ser titulares contra los ecuatorianos, luego de haberse quedado en Montevideo, preparándose en el Complejo Uruguay Celeste, sin viajar a Lima con el resto de la delegación.

A su vez, hay un jugador que está en duda para poder ser utilizado por Marcelo Bielsa contra Ecuador.

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Nicolas De La Cruz of Uruguay challenges for the ball with Chris Richards of United States during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United States and Uruguay at GEHA Field at Arrowhead Stadium on July 01