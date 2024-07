DienteaNacional: con el antecedente de Luis Suárez, los hinchas de Nacional vuelven a ilusionarse

López tenía contrato con el León hasta el 30 de junio de 2025, pero según medios de prensa mexicanos, el jugador y el club llegaron a un acuerdo para rescindir porque no entra en los planes del técnico , el uruguayo Jorge Bava.

Desde que llegó en 2023 al León, Nico López jugó 32 partidos oficiales y marcó seis goles y una asistencia.

El técnico de Nacional, Martín Lasarte, habló sobre esta posibilidad el domingo luego del partido contra Boston River: "Es un jugador referencial para Nacional, está en México, solucionando situaciones personales, tiene posibilidad de ir a otro club no sé si en México o en otro lado. Quizás, si no se dieran esas situaciones las puertas de Nacional se pueden abrir, pero no quiero ilusionar a nadie".

Nico López formado en Nacional

Formado en la cantera de Nacional, el delantero debutó en Primera división con 17 años, el 24 de abril de 2011. Después de ser goleador del torneo juvenil Punta Cup, el técnico Juan Ramón Carrasco lo mandó a la cancha. Jugó tres partidos al cabo de esa temporada 2010/2011.

En el Apertura 2011/2012, disputó los primeros dos partidos y viajó sin permiso del club a Italia. Tres meses después, su representante Pablo Bentancur llegó a un acuerdo con Roma.

Luego pasó por Udinese, Hellas Verona y Granada.

Regresó a los tricolores en enero de 2016. Hasta mitad de año disputó 21 partidos y conquistó 11 goles. Luego se fue al Internacional de Porto Alegre. Tigres y León fueron los siguientes destinos.