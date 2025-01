El consejo directivo de Peñarol con asado en la chacra de Álvaro Queijo: la preocupación por el pase de Leo Fernández, lo que dijo Ignacio Ruglio y la renuncia confirmada de Edgardo Novick

Además dijeros presentes los integrantes de la subcomisión de Fútbol Zelmar Dufrechou, Gastón Barragán y Daniel Ferrando, quienes componen la misma con Alejandro González y Marcelo Solomita.

Gustavo Guerra, uno de los delegados del club, también dijo presente.

La parrilla, bien variada y sabrosa, estuvo a cargo del personal designado por el dueño de casa.

Durante la comida y en la sobremesa, hasta pasada la hora 17, se habló de Peñarol.

El pasado 2024, con el título de campeón uruguayo en la vitrina y el tercer puesto de la Copa Libertadores, ya quedó atrás.

Peñarol está en pleno armado del plantel y en tal sentido varios dirigentes se enteraron de que el presidente Ignacio Ruglio hace gestiones por contratar al golero Martín Campaña al ver que se estancó la negociación para renovar el contrato de Washington Aguerre.

Preocupación por los números de la operación de Leonardo Fernández

Ningún consejero se opuso a la contratación de Leonardo Fernández, jugador cuyo préstamo de Toluca venció el 31 de diciembre pero por el que Ruglio ofertó US$ 7 millones por el 80% del pase.

Tal como explicó Referí el pasado 3 de enero, Peñarol abonará dicho monto en cinco cuotas, dos por año en 2025 y 2026 y la última a mediados de 2027.

Ya este mes Peñarol deberá pagar US$ 1.500.000. En diciembre otro US$ 1.500.000, en julio de 2026 otro US$ 1.500.000, en diciembre de 2026 otro US$ 1.500.000 y en julio de 2027 una última cuota de US$ 1.000.000.

Pero además deberá afrontar el salario del jugador que rondará los US$ 200 mil mensuales partiendo de la base de que por el segundo semestre de 2024 se acordó con el jugador financiarle el pago del 50% de su salario en este 2025.

Peñarol deberá desembolsar US$ 2.500.000 al año en concepto salarial.

Aún no se sabe si el vínculo se firmará por tres o cuatro años.

Si es por tres, Peñarol deberá pagar US$ 7,5 millones de sueldo además de los US$ 450 mil que financió para este 2025 y que corresponden a la mitad del sueldo del segundo semestre de 2024.

Es una operación total de US$ 16 millones, si el contrato es por tres temporadas.

A esto hay que sumarle la comisión que se llevará el representante del futbolista que asciende a US$ 600 mil.

Si bien no hubo oposición por la gestión realizada, lo que si plantearon algunos dirigentes fue "preocupación" para afrontar el monto total de la operación.

"Es mucho dinero para la realidad del fútbol uruguayo y también para la del propio Peñarol, más allá del momento que atraviesa el club. Es más, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat fue muy claro, y nos dijo que ese dinero no puede salir de las arcas de Peñarol", dijo uno de los consejeros presentes.

Ante el asombro que generaron esas palabras, el presidente Ruglio calmó las aguas diciendo que Peñarol estaba capacitado para afrontar esa suma.

Por eso ya se adoptó como medida incrementar la cuota social.

Según se informó a Referí, el incremento de la cuota será de un 20% y eso le permitirá a Peñarol recaudar más de US$ 1 millón al año para poder afrontar su nuevo panorama presupuestario.

Esa fue la primera medida adoptada por el club para captar nuevos fondos.

Ruglio justificó con que el poco tiempo que tuvo para hacer el negocio y evitar que Fernández se fuera a River Plate de Argentina impidió realizar una campaña de socios como para generar una movida.

¿Renunció o no renunció Edgardo Novick como secretario general de Peñarol?

Después del consejo surgieron distintas voces expresando que Edgardo Novick no presentó renuncia a su cargo de secretario general, tal como lo había hecho por distintos medios de prensa el pasado 27 de diciembre, molesto con el accionar individualista de Ruglio.

Pero la realidad es que Novick renunció tanto a ese cargo de secretario general como a la Comisión de Fútbol.

De todas formar seguirá en el consejo directivo y en Garzón fue uno de los presentes en el asado y el consejo.

Novick informó a sus compañeros de consejo su renuncia a la secretaría general en el grupo de WhatsApp, pero en las próximas horas lo hará formalmente presentando una carta ante el consejo. Todos los consejeros estaban al tanto de su renuncia y la misma es indeclinable.

La designación de su sucesor fue diferida por 15 días y quedó ya marcada en el orden del día del próximo consejo directivo de Peñarol.

Así, la dirigencia aurinegra empezó a caminar rumbo a su 2025.