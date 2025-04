"El contraste es muy grande": Ignacio Ruglio manifestó su dolor por el momento de Peñarol y le mandó un importante mensaje a Diego Aguirre

COPA LIBERTADORES El mensaje del ex Peñarol Randall Rodríguez luego de las críticas de hinchas por su eufórico festejo de un gol de Vélez Sarsfield a los carboneros; mirá el video

"Nos duele a todos este momento deportivo y más aún después de un año 2024 hermoso. El contraste es muy grande. Nos duele por todos y principalmente por la gente que viajó y pagó una fortuna su entrada e incluso algunos no pudieron ni entrar. Perdón a todos ellos. A mí ayer los jugadores me demostraron que la quieren sacar adelante y que están peleando para enderezar el barco juntos. No se pudo y duele perder así, pero se peleó y se pudo haber ganado", expresó.

El importante mensaje de Ignacio Ruglio para Diego Aguirre

"Veo también un cuerpo técnico que ama a este club y que le duele mucho este presente. Y veo a un Diego Aguirre muy autocritico en nuestras charlas. Caliente, porque no salen las cosas, pero seguro de que las va a sacar adelante. Nadie mejor que él y su cuerpo técnico para sacar esto adelante y en eso voy a seguir insistiendo sea cual sea el resultado de los siguientes partidos. Vamos a salir de esta tarde o temprano y vamos a salir todos juntos y mucho más fortalecidos. Mucho más terrenales y con muchísimo aprendizaje. Fuerza Diego, fuerza jugadores, agradecidos por lo que nos dieron hace unos pocos meses y seguros de poder salir de esta muy pronto", agregó.

El presidente volvió a así a ratificar a Diego Aguirre -algo que nunca estuvo bajo cuestión tras este pésimo arranque de 2025- y le manifestó su apoyo y confianza para la continuidad de su proceso.

Aguirre solo fue consultado por una eventual "renuncia" a su cargo tras su derrota 3-0 ante Liverpool pero dijo que eso no se le pasaba por la cabeza.

Cada vez que utilizó la frase "todos juntos" lo hizo en mayúsculas como para darle mayor énfasis a esas palabras.

"Te Amo Peñarol. Cien veces me vas a lastimar el alma y doscientas veces voy a volver a amarte. Unidos, unidos de verdad que si la sacamos adelante, va a ser divino mirar como nos pudimos levantar de esta sin dejar a nadie de los nuestros en el camino ni limpiarnos las culpas de todos en unos pocos. Tenemos un hermoso desafío por delante. Viva siempre Peñarol", concluyó poniendo el nombre del club también en mayúsculas.

