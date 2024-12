"El Diente López ahora tiene una mayor responsabilidad": lo que dijo Ricardo Vairo tras el cruce Nico López – Bava y su opinión de Lasarte en Nacional

Luego de idas y venida, y de que el jugador mantuviera su posición de no jugar en caso de que llegara el DT que proponía la nueva administración electa, a raía de una situación vivida en León de México en el primer semestre de este año, finalmente Bava decidió no llegar a los tricolores en este momento.

“Fue una situación que no esperábamos y estamos trabajando, Flavio sobre todo, para poder solucionarla y que en el correr semana esté definido”, dijo Vairo este martes a Tirando paredes al hablar sobre el cruce entre futbolista y técnico, y sobre la búsqueda de un nuevo entrenador, para lo que dijo que hay “dos o tres nombres” en carpeta que serán analizados este martes.

"Venimos de la experiencia con Jorge (Bava), así que prefiero no dar nombres", sostuvo, sobre posibles entrenadores.

Vairo señaló que no estaban al tanto de lo que había pasado en León de México, cuando el DT no tuvo en cuenta al delantero.

“Me sorprendió cuando salió la noticia de la situación, no estaba en nuestro conocimiento, porque si no hubiésemos analizado el tema desde antes”, comentó.

whatsapp-image-2023-11-05-at-20-21-35-jpeg..webp Jorge Bava, DT de Liverpool Federico Gutiérrez

Sobre la renuncia de Bava a no llegar en este momento, señaló. “Lo de Jorge Bava no me sorprende porque sé la calidad de persona que tiene y hace evitar a Nacional un problema. Jorge en algún momento va a ser entrenador de Nacional”.

“Ahora es una decisión que puede ser polémica, pero en situaciones límites nuestra obligación es analizar y tomar un camino”, agregó.

20241113 Nioclás López, Diente López Fénix Nacional Torneo Clausura 2024. Foto: Leonardo Carreño Nicolás López Foto: Leonardo Carreño

Y sobre Nico López, expresó: “El Diente ahora tiene una mayor responsabilidad para tener un gran año con Nacional y llevarlo a lograr el campeonato”.

Vairo señaló que negociarán con el atacante para extender su vínculo por un año más.

Lo que dijo Vairo sobre Martín Lasarte

“No he querido hablar con Lasarte, creo que tengo que hacerlo, pero una vez que asuma”, señaló Vairo sobre el entrenador tricolor que dejará el cargo al finalizar el año.

Martín Lasarte

“Creo que la calidad de persona de Martin y el profesionalismo, merece que el nuevo presidente lo llame y tener una conversación para aclarar todo lo que pasó y mirar para adelante. Martín le ha dado mucho a Nacional y merece ser tratado con todo el respeto”, comentó.