El duro cruce entre Diego Jokas y Gonzalo Moratorio de Peñarol: "Estás quedando pegado"

El periodista emitió una opinión sobre la victoria que Nacional logró el domingo ante Peñarol, al que sometió por 2-1 en el Gran Parque Central, por la sexta fecha del Torneo Clausura, y al dirigente aurinegro no le gustó para nada que Jokas haya calificado como "justa" la victoria tricolor.

Moratorio, hombre del riñón del presidente Ignacio Ruglio y siempre muy activo en X, no demoró en contestarle: "Y entonces donde está la justicia! Sos un show! ".

Eso generó la reacción de Jokas: "Dejá de tribunear y tené un poco de autocrítica, quejate donde te tenés que quejar que estás quedando pegado, saludos", le escribió.

Moratorio, que siempre gusta de quedarse con la última palabra, siguió el intercambio: "Que no te tiemble la manito para decir que el arbitraje incidió. No hables de justicia entonces. No te preocupes por quedar bien con Dios y con el diablo".