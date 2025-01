El espectacular look de Gonzalo Carneiro en Los Céspedes y lo que dijo de su renovación en Nacional y su lesión

AMISTOSO INTERNACIONAL ¿A qué hora juegan Nacional vs San Lorenzo este lunes y dónde verlo por la Serie Río de La Plata?

Lo que dijo Carneiro sobre su renovación y su lesión

“Contento, feliz, por extender el vínculo con el club. Para mí es un orgullo seguir en Nacional, era algo que quería, que tal vez se demoró un poco, peor super feliz, super agradecido con el club, con la gente y los que aportaron y que hicieron que yo pudiera renovar”, dijo Carneiro a Nacional Tv este domingo.

Gonzalo Carneiro Gonzalo Carneiro en Los Céspedes Nacional TV

Con respecto a su lesión, dijo que “es una lesión larga”. “La más jodida que tuve en mi carrera, pero mentalmente bien, trabajándolo, con psicólogo, con la familia, que no me gane la ansiedad y prepararse y volver bien, todo a su tiempo, y cuando me toque regresar hacerlo de la mejor forma”.

Carneiro también contó cómo ve al plantel y cuál es el objetivo 2025. “Dentro de mí y la mayoría de mis compañeros queremos hacerlo mejor que el año pasado, buscar el objetivo importante, y veo que se está formando un lindo grupo con jugadores que suben y que llegan, y buscaremos todos el campeonato”.

Oliva y la ansiedad por la renovación

Por su parte, Oliva también habló de su renovación y agradeció a Nacional.

“Muy feliz porque era lo que quería. Estaba un poco ansioso, y era lo quería, yo me quería quedar en Nacional. Y acá estamos, para seguir dos años más”, dijo.

Christian Oliva Foto: Leonardo Carreño

“Arranqué desde el día uno”, agregó el volante de buen 2024, quien señaló que está a la orden de Martín Lasarte para los partidos de verano. “Estoy muy bien físicamente y pronto para jugar”, dijo.

“Agradecido al club que me dejó volver. Quedarme por dos años más me deja muy feliz”, dijo Oliva.