El ex Peñarol y selección de Uruguay que volverá a jugar en la Copa de Selecciones de OFI a sus 46 años

Un ex Peñarol y selección de Uruguay, de 46 años, volverá a competir y lo hará en la Copa Nacional de Selecciones de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) , el torneo en el que compiten los combinados de los departamentos del interior del país.

20241002 Juan Castillo, ex arquero de fútbol,ex jugador de fútbol. (6).jpg

“No me considero de Montevideo, sino de Durazno porque viví prácticamente toda mi infancia allí", dijo a Referí al repasar su historia. Fue la mejor etapa de mi vida por lejos, aunque claro, con la llegada de los hijos, está claro que uno espera que siempre lleguen mejores etapas. Viví una vida sana, la recuerdo con mucha felicidad. Vivía en la calle, iba de mañana a la escuela, hacía los deberes y salía a jugar toda la tarde: bolita, bicicleta, fútbol. Volvía, merendaba y me volvía a ir. Vivíamos con la puerta abierta, otra época. Gracias a mis padres, Alberto, quien era brigadier general de la Fuerza Aérea y mi mamá, María Rosa, que era auxiliar contable, y tenía una papelería y juguetería en Durazno, soy un privilegiado. Ellos me inculcaron los valores y yo se los transmití a mis hijos junto con Andrea”, explicó.

20241004 Juan Castillo celebrando en el Mundial de Sudáfrica 2010 junto a Diego Forlán, Luis Suárez y Egidio Arévalo Ríos Juan Castillo celebrando en el Mundial de Sudáfrica 2010 junto a Diego Forlán, Luis Suárez y Egidio Arévalo Ríos FOTO: AFP

Con la selección de Uruguay formó parte del ciclo de Oscar Tabárez y estuvo en el Mundial Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011, siendo campeón. Fue suplente de Fernando Muslera y llegó a disputar 13 partidos con la celeste.

El arquero, que luego fue ayudante técnico de Diego Forlán en Peñarol y actualmente entrena en Rampla Juniors, se ha mantenido activo en su puesto jugando a nivel universitario.

“El año pasado jugué en la Liga Universitaria con Abreu y Eguren y nos salvamos del descenso y este año me invitaron del Jesús María que lo dirige Sergio Pérez y me fue bien, así que estoy actividad”, contó.