El fuerte agravio de Gonzalo Moratorio, consejero suplente de Peñarol, luego de que salieran los audios del VAR del clásico

Según el análisis de Referí, la mano no era sancionable por la escasa distancia entre el cabezazo y el impacto en la mano, porque no hubo ampliación del radio defensivo (si no le daba en la mano le pegaba en el pecho o en el cuello), porque la mano no estaba por encima del hombro y también porque el jugador estaba de espaldas al momento del impacto.