Explotó Ignacio Ruglio por los audios del VAR del clásico que Nacional le ganó a Peñarol: "No me molesta que me suspendan de por vida"

Explotó Ignacio Ruglio por los audios del VAR del clásico que Nacional le ganó a Peñarol

Este martes, luego de escuchar los audios del VAR, Ruglio explotó en contra del arbitraje del clásico de la Supercopa Uruguaya y subió tres estados de Whatsapp.

En el primero dice: "Hace un mes le prometí a Diego Aguirre bajar la pelea contra los árbitros. Hoy a la mañana (este martes) luego de escuchar el audio del VAR lo llamé para decirle que no podemos quedarnos callados si tenemos todos claro que siempre ayudan al mismo equipo cada vez que tienen problemas. Que es demasiado evidente la ayuda constante y que a mí no me molesta que me suspendan de por vida igual, pero que no nací para quedarme callado".

ruglio.jpeg Ignacio Ruglio criticó al VAR del clásico entre Peñarol y Nacional

A su vez, en el segundo se explayó sobre jugadas que se dieron en el partido y en clásicos anteriores.

"En el clásico del Parque (Central) casi le arrancan la pierna al Cangrejo (Cabrera) y mostraron que podían tirar lo que quisieran a la cancha que nadie lo iba a suspender. Hicieron lo que quisieron. Por suerte no les sirvió para ganar el campeonato", comenzó escribiendo.

ruglio otra.jpeg Ignacio Ruglio expresó su molestia con el arbitraje del clásico entre Nacional y Peñarol por los audios del VAR

Y prosiguió: "El primer clásico de verano, mano de un jugador de Nacional que corta el recorrido de la pelota que iba directo al área (ni la revisaron). Y el audio del VAR de hoy (este martes) muestra como tienen todo armado desde hace mucho; no importó que el árbitro dijera lo que todos vimos, le iban a seguir insistiendo hasta que lo cobrara. Tres clásicos seguidos, en los tres los salieron a rescatar. Este año tampoco van a poder".

También mostró una imagen en la que existe un supuesto penal en el final del clásico amistoso de la Serie Río de la Plata y que no fue pitado ni tampoco el VAR, en ese caso, a cargo de Yimmy Álvarez, no lo llamó.

ruglio.jpg Otro de los estados de Whatsapp que mostró Ignacio Ruglio, molesto con el arbitraje del clásico entre Nacional y Peñarol, tras escuchar los audios del VAR

"Ni la revisaron y está de frente a la pelota y abre la mano en vez de ponerla atrás de la espalda. Ni revisada. A Rodri Pérez le pega de espalda y a 20 cm. La revisan, le insisten, le vuelven a insistir y penal que abre el partido. No lo ve quien no lo quiere", escribió Ruglio.