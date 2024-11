El mesurado mensaje del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a dos días del partido ante Fénix que puede darle el título uruguayo a los aurinegros

En ese contexto y como informó Referí, el técnico Diego Aguirre no podrá contar con el arquero titular, Washington Aguerre, debido a que se desgarró en la última jugada del partido del pasado martes ante Progreso, cuando le convirtieron el único tanto en la goleada 5-1.

El mesurado mensaje de Ignacio Ruglio, a dos días del partido ante Fénix que puede darle el título uruguayo a los aurinegros

Como es habitual, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, escribió un mensaje en su estado de Whatsapp en la jornada de este viernes.

El mismo tiene que ver con lo que será el encuentro contra Fénix del próximo domingo.

"Peñarol no hará homenajes a nadie de este plantel ni este cuerpo técnico en este partido porque no es un partido de homenaje a nadie, es un partido de 90 minutos en el que nos jugamos la vida y donde aún no se ganó nada", comenzó escribiendo Ruglio.

Y prosiguió: "Subestimar un partido puede salir muy caro. Todos a alentar el domingo. Primero hay que ganar y eso aún no pasó. No estamos preparando una fiesta, estamos preparando un partido".

Aquí puede verse su posteo: