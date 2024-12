El primer mensaje de Perchman a los socios de Nacional en el inicio de la gestión 2024-2027

"Me quiero tomar un momento para agradecerles por el apoyo recibido. Lo que vivimos el sábado 14 de diciembre no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Fue una jornada de votación histórica en el club de nuestros amores.

Además del resultado, me quedo con la convivencia perfecta que hubo entre las tres listas. A partir de hoy ya no hay más divisiones porque Nacional es uno solo y vamos a construir entre todos el camino para volver a poner al club en el lugar que queremos.

Quiero saludar especialmente a los socios del interior. Estuvimos en cada uno de los departamentos para escucharlos y conversar. Confiamos en que este vínculo fue clave para ganar la elección en todo el país.

También le mando un abrazo gigante –como nuestro Club- a todos los socios de Montevideo que nos acompañaron en las reuniones abiertas cada lunes. Y a los que nos recibieron en su casa con ricos asados para seguir intercambiando.

A todos: felices fiestas. A todos: empecemos a ilusionarnos. A todos: Nacional Nacional".