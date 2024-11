"Es una pena": Chilavert opinó de Aguerre y Peñarol, y criticó a la Conmebol, la policía de Brasil, al "felpudo" Lugano, Balbi y Luis Suárez

“Me saco el sombrero delante del equipo y lo felicitó por la gran campaña que han hecho, y me alegra mucho por Diego Aguirre”, señaló sobre la actuación de los aurinegros. “Es una pena, una lástima, de no poder llegar porque el partido clave era en Brasil . Pero hay que seguir por ese camino, la historia es eso”.

“¿Y qué puedo decir de Aguerre? Somos seres humanos y uno puede cometer errores, que continúe, es un gran arquero, y que le siga dando seguridad al arco de Peñarol”, sostuvo al volver a hablar del arquero.

Consultado por si creía que Peñarol tenía chances de dar vuelta la serie tras el 5-0 en Río de Janeiro, respondió: “En el fútbol siempre es todo posible cuando un grupo está unido. Creo que Peñarol estuvo cerca. Si hubiera convertido un gol a los 15 minutos, obviamente se abre el partido. Son situaciones, por eso hay que manejar bien la parte anímica y lo psicológico. Pero Peñarol ha hecho una campaña excelente, brillante”.

Las críticas a Conmebol y los brasileños

Luego, Chilavert hizo críticas a la Conmebol, a la que llama "Corrupbol", a la policía de Brasil y al peso que tienen los clubes brasileños en sus torneos de clubes.

“Lo que sí hay que denunciar siempre es por qué la Conmebol dirigida por Alejando Domínguez le deja a la policía y a las autoridades brasileñas manejarse de esa manera... Han matado a palo a los hinchas de Peñarol, los llevaron detenidos, esposados… ¿Cómo permite que los brasileños actúen de esta manera? Sencillo, porque el que maneja la Conmebol es Marco Polo Del Nero, un brasileño, y dentro de la Conmebol hay un brasileño de nombre Fred Nantes, es el secretario de Marco Polo Del Nero dentro de Conmebol y es el que digita todo”.

“Domínguez es un empleado de la gente de Brasil”, agregó. “Por eso en los sorteos de la primera fase y la segunda no se enfrentan ningún equipo brasileño. Ellos tienen todo digitado y así matan al fútbol. La supremacía siempre va a ser del lado de ellos, por eso uno lucha”, señaló.

000-33c73j7-jpg..webp Diego Lugano, Frederico Nantes y Ricardo Tavarelli Norberto Duarte / AFP

“Me encantaría que el dinero que se reparte en la Conmebol, los salarios de US$ 30.000 o US$ 44.000 por mes, cada uno de los presidentes de una comisión en FIFA, cargos interesantes. Analicen las comisiones, entren en una comisión de FIFA y van a ver a (Alejandro) Balbi y compañía, que en cada comisión reciben millones y millones de salarios” señaló. “Entonces, ningún jugador de fútbol, entre el salario de Conmebol y el que reciben de la FIFA, estoy seguro que en Uruguay no lo reciben, estamos hablando de US$ 70.000 o US$ 80.000 por mes, sin hacer nada. ¿Por qué? Contra esa injusticia uno lucha. Me encantaría que en Sudamérica tengamos estadios lujoso como en Europa, dinero hay. Los técnicos y los jugadores tendrían que estar mejor remunerado. Entonces, contra eso lucho”.

Diego Lugano, “felpudo de Domínguez”

A Chilavert también le preguntaron si tenía relación con Diego Lugano, el exjugador de la selección uruguaya, y dijo no tenerla.

“Nos hemos enfrentado cuando jugaba. No tengo relación con él. Él es uno de los grandes felpudos que tiene (Alejandro) Domínguez”, señaló. “El participó de esa intervención cuando tuvo problemas la AUF, el avaló todo con (Pdreo) Bordaberry y compañía. Él es uno de los hombres de Domínguez”.

Chilavert sobre los dichos de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa

El exfutbolista también fue consultado por las declaraciones que hizo Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa, quien dirigió al paraguayo cuando atajaba en Vélez Sarsfield.

El ex golero dijo que estaba "sorprendido porque Suárez, con la experiencia que tiene, debería haberle dicho a Bielsa en la cara lo que piensa y no cuando ya salió (de la selección)”.

0014817926.webp José Luis Chilavert

Chilavert recordó cuando él tuvo problemas con Bielsa. “Yo las cosas que tuve que decirle a Bielsa se las dije en la cara cuando tuve, en su momento, un incidente por culpa de otro compañero”.

“Nadie va a discutir la categoría del entrenador, pero hay ciertas cosas que por ahí a muchos jugadores, fundamentalmente a las figuras, le molesta la manera de ser. Y el siempre da prioridad a un grupo de jugadores que él ve que son los que le van a servir en el sistema que va a utilizar”, comentó.

“Lo que dijo Suárez debería haberlo dicho en la cara. Llamarlo y decirle lo que piensa y punto, se termina ahí. Yo hice eso en Vélez Sarsfield. Conviví con él (Bielsa), no éramos amigos, nos respetábamos y salimos campeones con Vélez”, agregó.

El paraguayo dijo que le “llama la atención” que Federico Valverde estaba “a favor” de Luis Suárez y que José María Giménez “dice que está a favor del entrenador”.