"Está volviendo a ser el Leíto": los consejos de Juan Ramón Carrasco para Leo Fernández y el "tirón de orejas" que le pidió a Diego Aguirre em Peñarol

"Lo voy a exponer públicamente, porque está volviendo a ser el Leo que yo le decía Leíto, cuando se ponía el balde, cuando jugaba de mitad de cancha para atrás , que la iba a buscar atrás del 5, que no metía un pase de gol, hacía pocos goles, tiraba todas las pelotas quietas, dribleaba de parado para que le hicieran faltas, entonces yo le decía que jugaba 4 puntos. Pero para todo los demás, jugaba 8 puntos, como lo está haciendo en Peñarol, porque quieras o no, jugando bien o mal Peñarol gana, tiene las ventajas que tiene", dijo Carrasco en Sport 890.

"Un tirón de orejas", pidió Juan Ramón Carrasco

Y se refirió al técnico de Peñarol, Diego Aguirre, al que catalogó como su amigo: "Que le haga un tirón de orejas, que le diga no vayas a buscar la pelota atrás del 5, que ganás que te hagan una falta ahí. Te desgastás, no pateas al arco, no metés un pase de gol. Será que tiene que trabajar Dieguito, recuperar, presionar, que él se mueva y le den la pelota de tres cuarto para adelante", agregó.