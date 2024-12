Flavio Perchman explicó el toquecito en la nuca a Ignacio Ruglio que se hizo viral, dijo que quiere una "goleada clásica" y dio detalles de la renovación de Lasarte; mirá el video

“Después me escribieron”, comentó. “Me decían ‘qué bien cómo le tocaste la cuenta a Ruglio’”.

NACIONAL "Para Nacional no hay imposibles": la carta de Flavio Perchman tras su reunión con Martín Lasarte y el pedido especial para los hinchas tricolores

Flavio Perchman e Ignacio Ruglio Flavio Perchman e Ignacio Ruglio Punto Penal / Canal 10

“El otro día, un viernes de noche, me llama nuestra CM y me dice ‘sos trending topic’. Le digo, ‘no puedo creer, no voy a poder dormir’. Y yo nunca supe lo que era ser trending topic”.

Perchman recordó lo que le comentaron tras el saludo con Ruglio. “Me decían ‘a la gente le gustó como lo tocaste a Ruglio en la nuca'. Pero no fue premeditado ni nada. Con Nacho hablamos en estos días un par de veces por temas deportivos y no tiene nada que ver. Si sirve para el folclore del fútbol, bienvenido”.

“A mí no me parece mal que haya chicanas entre el presidente de Peñarol y el vice de Nacional. Es lindo. Lo que no tiene que pasar de una línea las cosas”, comentó. “Está bueno llevarnos bien”, agregó.

“Es lo que dijo Nacho. Yo me sentí con mucho orgullo cuando Nacho dijo ‘yo quiero que esté Vairo y Flavio porque el diálogo va a ser muy bueno y no quiere que esté Flavio en la parte deportiva’. En realidad las dos cosas es imposible, o estoy en todo o nada. Nacho con esa declaración fue un punto de apoyo de alguna manera, porque él no quería que yo estuviera enfrente”, comentó.

20241217 Flavio Perchman y Ricardo Vairo Cambio de mando en la comisión directiva de Nacional. Foto. Leonardo Carreño (5).jpeg Flavio Perchman y Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

“Quiero hacer una goleada clásica”

Perchman reveló que uno de sus objetivos para sus tres años en Nacional es que el equipo logré una goleada en un clásico ante Peñarol.

“Voy a tratar por todos los medios de ganar los clásicos. Uno de mis objetivos en los tres años, y espero que esto que digo no se me vuelva en contra, es que quiero hacer una goleada clásica. Tengo tres años para hacer una goleada clásica. Nacional nunca golea en los clásicos. Tengo 58 años y para encontrar goleadas clásicas, siempre son hasta tres goles y después como que siempre perdonamos la vida. Yo tengo como objetivo algún día tener una goleada clásica”, señaló.

En ese sentido, dijo que prefiere una goleada clásica que un triunfo en la hora. “En la hora hemos vivido muchos los hinchas de Nacional, desde el gol del Chino o la remontada en 15 minutos del 3-2 con dos goles del Lucho (Romero) y Abreu en la hora”, comentó.

La renovación con Martín Lasarte

Perchman contó detalles de la renovación con Martín Lasarte, con quien se reunió y se disculpó personalmente luego del cruce que hubo en la campaña electoral de Nacional por declaraciones del directivo que no le cayeron bien al DT ni a futbolistas del plantel.

20241029 Esteban Conde, Mauricio Victorino y Martín Lasarte Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay Foto Leonardo Carreño (12).jpeg Esteban Conde, Mauricio Victorino y Martín Lasarte Foto: Leonardo Carreño

El vice tricolor señaló que quien reflotó la opción de la renovación de Lasarte fue Eduardo Ache tras la reunión del martes en la que asumió la nueva directiva.

"Eduardo Ache dijo que tuvo una charla con Lasarte y que para él había que ir por ese camino. Balbi se plegó, Gomensoro se plegó, el Nono (Raúl Giuria) se plegó y otros directivos también. Yo estaba de acuerdo pero no podía ir a conversar con Martín por el tema que habíamos tenido", explicó.

Tras una primera reunión de Ricardo Vairo, Javier Gomensoro y Alex Saúl con el entrenador, en la que hubo un principio de acuerdo, luego hubo un encuentro de Perchman y el DT, quienes tienen una relación de amistad de 23 años. Además, también estuvo Sebastián Eguren, gerente deportivo del club.

"Se limaron casi todas las diferencias con Lasarte, pero tampoco de un día para el otro no iba a estar todo divino, pero sí muy bien. En más de una oportunidad le pedí disculpas", dijo el vice albo. "Entendí en gran parte lo que el sintió, lo que pasa es que yo estaba en modo elección, en modo topadora, en una elección que tuvo tintes agresivos y que se subieron de tono".

"Quedó todo bien y vamos a trabajar sin problemas con Martín", destacó.

Sobre su estilo, Perchman señaló que habla "sin casette". "Digo lo que pienso", expresó, al hablar sobre sus declaraciones en campaña.

Operetas en la campaña

Perchman también señaló que en el cierre de campaña hubo “opereta”. “Hubo mucha opereta en los últimos 10 días contra mí, más algún error mío, más el hecho de que nosotros siempre generamos una duda de ser gente nueva en el club y hay una parte de Nacional que en la duda dice 'prefiero seguir como estamos que ya conocemos lo que hay'. Eso llevó a que la victoria fuera más exigua”, indicó al explicar por qué la elección fuera tan ajustada.

Para el vice tricolor, derrotar a José Decurnex fue “una hazaña” por la estructura que tenía el oficialismo y porque su sector trabajó en dos meses "de la nada".