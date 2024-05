Forlán habló de los goles de Cavani, los de Suárez "a Mickey Mouse" y dijo a quién llevaría a la Copa América para acompañar a Darwin

“Hay jóvenes con potencial, pero como siempre digo y pasó en mi caso que me preguntaban quién era mi sustituto, no hay uno igual a mí. Capaz sí parecidos y lo mismo pasa con Cavani y Suárez. No hay sustitutos para ellos. Yo estaba entre medo de ellos por la posición como delantero o '10'. Pero volviendo a Luis y a Edi, encontraste un Darwin (Núñez), pero solo juega Darwin y en lugar de esos dos encontraste uno solo. Pero hoy a su alrededor tenés varios volantes ofensivos y muy buenos”, dijo este viernes Forlán en Carve Deportiva.