Gabriel Popovits denunció "insultos, amenazas y empujones" por parte del Colegio de Árbitros y AUDAF emitió un comunicado

"Encabezados por los directores Roberto Silvera y Juan Cardellino, una patota del Colegio de Árbitros se me acercó para empujarme, insultarme, amenazarme y tratar de echarme de la Pista de Atletismo mientras cubría la prueba física de los árbitros", escribió Popovits que es muy crítico de los árbitros uruguayos y sobre todo de las autoridades del Colegio de Árbitros.

"Entre las amenazas, me dijeron que sabían dónde vivía (hace 12 años que vivo en el mismo lugar). Danilo Giménez, miembro de la Comisión de Árbitros, con la cara tapada como un barra brava, me lanzó insultos y me invitó a pelear afuera de la pista", agregó.