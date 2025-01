Gimnasia lo licenció y su empresario está preocupado por su salud mental: cuál es la situación de Matías Abaldo

SALUD Preocupación por la salud mental de un campeón el mundo con la selección de Uruguay sub 20: "Que no pase lo mismo que con el Morro", dijo su representante

-lcm7435-jpg..webp Matías Abaldo en Defensor Sporting Foto: Leonardo Carreño.

Su buen desempeño, llevó a que Marcelo Broli lo convocara a la selección de Uruguay sub 20 que disputó el Sudamericano en Colombia de 2023, en el que la celeste perdió el título en el último partido ante Brasil.

Sin embargo, consiguió ser campeón del mundo en Argentina en el mismo año con Uruguay.

cbbaac1e50974d55dd439ca4d6a29ae5c9bab258-jpg..webp La dedicatoria al Chino Lasalvia, gol a Argentina de Abaldo EFE/ Rayner Peña R.

Matías jugó tres partidos –ante Irak, Inglaterra y Túnez– y convirtió dos goles. Pero la rodilla le jugó una mala pasada y se perdió el resto del campeonato por “una afectación del sector anterior en su menisco interno”, según informó entonces la sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Pero tuvo su revancha y Marcelo Bielsa lo llevó al Torneo Preolímpico con la selección de Uruguay sub 23, con el que jugó cuatro partidos y anotó un gol en el 3-3 ante Argentina.

El pase de Matías Abaldo a Gimnasia y Esgrima La Plata

Su nombre fue mostrado en las marquesinas más importantes y de a poco, hubo distintas ofertas de clubes del exterior, pese a su juventud.

En agosto de 2023, un mes después de terminado el Mundial, fue contratado por Gimnasia y Esgrima La Plata d de Argentina y firmó un vínculo hasta diciembre de 2027.

Gimnasia lo licenció, su empresario está preocupado por su salud mental: cuál es la situación de Matías Abaldo

Pero este jueves, una noticia conmovió al mundo del fútbol. Su representante, Edgardo Lasalvia, habló sobre su preocupación por la salud mental de Matías, como informó Referí.

“Matías está contenido por su familia. Hoy (este jueves) a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema muy de fondo", comenzó diciendo su representante, Edgardo Lasalvia a Radio Provincia de Buenos Aires.

Matías Abaldo Matías Abaldo en Gimnasia y Esgrima La Plata, y su festejo para Mirko

Y luego, entre varios puntos, destacó: "Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. Me voy a reunir con (Mariano) Cowen (presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) para ver los pasos a seguir. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La Salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz".

Minutos después, en la misma tarde del jueves, su club, Gimnasia y Esgrima La Plata, emitió un comunicado para expresar que licenció al futbolista quien estaba de pretemporada con el equipo en Montevideo.

"El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que el jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se desarrolla en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar", comienza diciendo el mismo.

Y añadió: "Desde el club estamos en contacto con su familia para brindar acompañamiento y nuestro staff profesional está trabajando para dar el apoyo necesario en este momento. Agradecemos el respeto y la comprensión en situaciones sensibles como esta. ¡Fuerza, Mati! ¡Todo Gimnasia está con vos!".

Cómo fue el último año de Matías Abaldo en Gimnasia y Esgrima La Plata

Desde su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata, Matías Abaldo ha jugado 36 partidos, en los que convirtió cinco goles y brindó cuatro asistencias.

Con el técnico uruguayo Marcelo Méndez, fue muy tenido en cuenta en el equipo.

Pero si bien no siempre fue titular, Abaldo no jugó más desde el pasado 24 de octubre, es decir, hace tres meses.

Allí sufrió una lesión en el pubis que lo dejó sin jugar hasta ahora y lo alejó de las canchas.

f58itbrxaaemohv-jpeg..webp El festejo de Matías Abaldo en Gimnasia y Esgrima La Plata @gimnasiaoficial

En las últimas horas, si bien ni el club ni su representante dieron detalles sobre la situación que vive respecto a su salud mental, sí se supo que el futbolista no se sintió bien desde lo anímico.

“Me llamó a decirme que se iba a ir de la concentración porque no la estaba pasando bien, no está feliz, está sufriendo", dijo Lasalvia cuando se refirió a Matías, que además informó que en la noche de este jueves, dormiría en su casa.

La situación de Matías Abaldo es de total incertidumbre. Por ahora, estará alejado un tiempo de las canchas para recuperar su salud mental.