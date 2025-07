Gonzalo Moratorio sobre la bengala que tiró la hinchada de Nacional: "Apuntaron a la gente de Peñarol, es un intento de asesinato"

"De la misma forma ágilmente que incidió e intervino con un comunicado posterior a lamentables insucesos en el partido de la Supercopa, también fueron rápidos en el partido con Cerro donde solo hubo un herido con una piedra, y hubo quita de puntos. Estas fueron muchísimos más graves pero hasta el día de hoy seguimos sin escuchar la palabra de Alonso que ayer no estuvo en la premiación cosa que ya nos tiene acostumbrados porque no estuvo en la premiación del año pasado. Esperemos que de la misma forma que él y el ejecutivo condenaron aquellos hechos pidiendo la máxima consolidación jurídica, las sanciones del Tribunal de Disciplina y la intervención del decreto del Ministerio del Interior de que no se pueden entrar bengalas, creo que lo de ayer fue muy grave y por ahora no he visto ningún comentario de ningún miembro del ejecutivo. En otras circunstancias, mucho más leves que estas, ya estaban con los comunicados", expresó luego en Todo Pelota que se emite por Carve Deportiva AM 1010.

Sobre los dichos del ministro del Interior Carlos Negro que manifestó que el operativo de seguridad "fue cumplido a la perfección", Moratorio dijo: "No puede ser considerado exitoso si ocurrió lo que ocurrió. Ya no es un tema de este gobierno, es una situación que no vamos a tener oportunidad de que vuelva la Policía de los estadios como pasa en otras partes del mundo. Acá no se mueven de que es un espectáculo privado"

"La bengala apuntó a dónde tenía que apuntar para ellos, que era donde estaba la gente de Peñarol en la América que es más cerca que tirar a la Olímpica donde tenía que pasar a toda la gente de Nacional y al pulmón. Apuntaron a la gente de Peñarol. Es un intento de asesinato, una agresión grave donde puede haber consecuencias aún más grave con el policía que está en cuidados intermedios y con daños irreversibles en su cuerpo. Ahora queremos que haya responsables y que se encuentre e identifique a estas personas y que haya una condena porque no les interesa el fútbol, su equipo ni siquiera. Solo llamar la atención y solo ser más vivos que nosotros si hacen tal o cual agresión y el otro no lo hace", manifestó Moratorio.

"Estoy a favor de la quita de puntos si se demuestra que el equipo estuvo involucrado en el inconveniente o que lo pudo haber evitado y no lo evitó. El segundo punto es más difícil. Si estuvo involucrado o no puede haber hechos que lleven a eso. Por ejemplo, si un club colaboró para que entren por una puerta, si un equipier entró por la parte de vestuarios. Ahí están absolutamente involucrados y no hay nada que discutir. Mientras eso no esté probado es difícil que demuestres que hay pasividad o una permisividad por parte del club donde los dirigentes no tienen mucho para hacer", analizó.

"Soy abogado y hay un montón de normas con las que no estoy de acuerdo pero las cumplo. Y en este caso, la norma es clara en cuanto a este tipo de cosas y hay quita de puntos cuando los hechos son manifiestamente graves, colectivos, etc. Como le pasó a Cerro, como nos pasó a nosotros con el incidente de la garrafa que no pudimos jugar el partido. La quita de puntos está, la responsabilidad objetiva de los clubes está. Hay, obviamente, ciertos atenuantes: que sea un hecho colectivo, que sea manifiestamente grave, que los clubes pudieron hacer algo y no lo hicieron, y también está la visión del Tribunal, los antecedentes del Tribunal de cómo falló en anteriores circunstancias y los antecedentes del club en la misma temporada", concluyó.