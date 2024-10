Gonzalo Moratorio reveló que hay hinchas de Peñarol que cometieron delitos en Río de Janeiro

En declaraciones a Último al Arco que se emite por Sport 890, Moratorio declaró: "Fue un día horrible para todos, pasa a un segundo plano una derrota dura, compleja, difícil de entender. Pero lo importante es la situación delicada que tuvieron que vivir más de 230 socios e hinchas de Peñarol que vinieron con niños y mujeres, con gente que no es asidua de los viajes".

Moratorio reveló la razón por la que Peñarol no pudo ir a la zona de camping que ofició de punto de concentración para el partido de cuartos de final contra Flamengo y contó que en esa ocasión hubo hinchas de Peñarol que generaron destrozos en el lugar y que por eso el dueño del camping no quiso saber nada con volver a arrendar la zona para sus parciales.

"Después del partido con Flamengo no nos quisieron alquilar el camping porque hubo daños de gente de Peñarol, graffitis, rotura de baños, y el dueño no quiso alquilarlo de nuevo. La policías nos sugirió esta playa de estacionamiento, al lado de la playa, en un sitio apartado que iba a estar custodiado por toda la Policía militar de Brasil. Pero en un momento se fueron y vinieron hinchas de varios equipos de Brasil con armas de fuego, cuchillos, armas largas, con una violencia impresionante, a robar, a destruir, a herir gente. Ahí volvió la Policía a intentar restaurar el orden y a evitar la eventual venganza que algunos hinchas de Peñarol querían hacer, que también está mal. Porque cometieron errores que también se pagaron como el del ómnibus. Ese fue el motivo principal por el que 27 ómnibus no fueran al partido como estaba organizado. Nos dijeron ‘mirá, prendiste fuego un ómnibus, nos dijeron que es peligroso, no queremos ir’. Nos habían cobrado, Peñarol pagó todo por adelantado, nos apagaron el celular y dejaron a 1.500 personas sin transporte. A niños tirados en el piso, los insultaron, les pegaron con palos", declaró Moratorio.

En los videos que se viralizaron en redes sociales, un grupo de brasileños se grabó saqueando la bodega de un ómnibus con pertenencias de hinchas de Peñarol y también se grabaron con el incendio del bus de fondo y la primera versión de los hechos fue que el bus fue incendiado por brasileños.

De todos modos, el consejero Guillermo Varela declaró en Carve Deportiva que los responsables del incendio del bus fueron hinchas de Flamengo.

"Fue una razzia de 250 personas llevando a personas que no hicieron nada, profesionales, mujeres, socios de muchos años, gente que no es de generar conflicto, que fue a la zona que les fue señalada donde después pasó lo que pasó. A las 4.30 nos fuimos de la cancha con Guillermo Varela, Ruglio y Claudio Rivas y la gente de seguridad que quedaba. Estuvimos más de 40 minutos sin conseguir transporte", manifestó.

"Quedaron 22 detenidos, tenemos nombres y documentos de todos, pasan a juez mañana (viernes). Se va a ver uno por uno si están implicados en eventuales delitos, con imágenes, declaraciones, por discriminación, daño a la propiedad privada, incendio o hurto. Hay alguna persona que cometió algún improperio, y delitos. Claramente, no son 20, vamos a ver si mañana pueden liberar a la mitad y ver qué se puede hacer con los otros, cómo podemos colaborar", concluyó.