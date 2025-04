Habló el Chino Lasalvia: "Peñarol está mal porque se prostituyó el vestuario" y "la droga es una pelea de todos los días"

No obstante, el Chino Lasalvia no está de acuerdo con eso, y ya había indicado entre semana que es su club el que debe fijar la cancha, incluso sostuvo que lo quería llevar al Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.

"Parece que vamos a jugar en la chacra del Gordo Flavio (por Perchman, el actual vicepresidente de Nacional) o donde él quiera, porque a mí no me dan mucha pelota", había dicho Lasalvia. "Yo con Nacional no negocio porque no me dan pelota”.