Bautista Ferreyra, el juvenil que le pidió el short al goleador, contó lo que este le comentó mientras dejaba el campo de juego.

Embed El momento en el que Bautista “Chelo” Ferreyra le pide el pantalón a Edinson Cavani y él se lo da https://t.co/isVOAcn7al pic.twitter.com/bMfItA6WTx — David Ganga (@davidgangaf) August 1, 2024

"Me dijo que me daba el short, pero que me lo daba en el túnel porque si no iba a tener que caminar toda la cancha en pelotas, je", dijo el joven según informó el diario Olé.