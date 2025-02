Ignacio Alonso sobre los clubes que están a favor de la Lufpro: "No se puede generar terrorismo a partir de una situación que no gusta"

Si bien la votación fue a favor de lo que pretendían en la AUF ganando por 23 votos a 21 y una abstención (que sumó dos votos), faltó un voto para poder revocar lo que se pretendía.

Los 23 votos a favor fueron los de Nacional, Plaza, Boston River, City Torque, Racing y Miramar Misiones (en Primera, con dos votos cada uno) y Albion, Artigas, Central Español, Cerrito, Colón, Deportivo Maldonado, La Luz, Oriental, Rampla Juniors, Tacuarembó y Rentistas (en Segunda, con uno cada uno).

Reunión futuro ministro del Interior con autoridades de AUF y dirigentes de Nacional y Peñarol.

Los 21 votos contra los de Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Peñarol, Progreso, River Plate y Wanderers (en Primera, con dos votos cada uno) y Fénix, Uruguay Montevideo y Atenas (en Segunda, con un voto cada uno).

Se abstuvo Juventud de Las Piedras, que como club de Primera, tenía dos votos.

Asimismo, este miércoles temprano, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, desde Europa, saludó este triunfo de la Lufpro, "para nunca más seguirle entregando la AUF a Nacional".

Ignacio Alonso sobre los clubes que están a favor de la Lufpro: "La concurrencia al TAS está en el derecho, pero no se puede generar terrorismo a partir de una situación que no gusta"

Ignacio Alonso habló de forma extensa este miércoles en AUFTV y se mostró muy crítico sobre lo ocurrido el martes.

"Lo que se votaba era la posibilidad de ir para atrás con la decisión de si se votaba una liga, tenía que tener personería jurídica. La intención era formar una liga autonómica dentro de la AUF, con todos los órganos que la componen y no duplicar una estructura de gastos. Para eso, pretendemos dar un cambio de imagen a la competencia interna como ya comenzamos este año", comenzó diciendo el presidente de la AUF.

A su vez dijo que "23 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones, marcaron que la tendencia es esta".

Una vez más, recordó que "la Lufpro ya fue dada de baja porque no tiene a todos los clubes, no tiene reconocimiento de AUF, Conmebol ni FIFA, que ya remitió una carta en diciembre".

Ignacio Alonso

"Lo que se intentó ayer (este martes) fue comenzar otro camino para lo cual falta un voto que seguramente se va a conseguir con el correr del tiempo, más temprano que tarde. Hablar de triunfos, cuando claramente fue una derrota, 23 a 21, y la Lufpro fue denunciada ante la FIFA por intentar hacer contratos por fuera de la AUF con la empresa Tenfield, no es serio y ese proceso continúa. Lo que sigue siendo perseguido por AUF es la injerencia de instituciones que intentan hacer cosas por fuera de la AUF".

Alonso añadió: "Queríamos una organización autónoma que la integraran los clubes, ser más eficientes en costos y tener independencia de factores externos".

A su vez, explicó que este tema "se puede volver a votar próximamente. Si se reconsidera y hay clubes como Juventud que se abstuvo, se tendrán los votos suficientes y se comenzará. Lo que está claro es que no se puede volver a ese régimen de la Lufpro que está cerrado porque no se incluyen a todos los clubes en esa organización que es externa a la AUF, no reconocida por AUF, Conmebol, ni FIFA".

El presidente de la AUF fue consultado acerca de los comentarios de algunos dirigentes luego de la votación, como el titular de Liverpool, José Luis Palma, y también la intención que tienen en Lufpro de recurrir al TAS, o hacer que el futuro gobierno pueda tener injerencia, algo prohibido por FIFA.

Reunión futuro ministro del Interior con autoridades de AUF y dirigentes de Nacional y Peñarol.

Palma dijo entre otras cosas que lo votado fue “un hito” y que “no fue ni más ni menos, como lo expresé en mi alocución (en el consejo), un manotazo de ahogado. Tiene los días contados”.

"Escuché a Palma y a otros presidentes. Rechazo las adjetivaciones al proceso que cumplimos. Se dijo que las SAD no pagan impuestos, que tienen un régimen diferenciado: eso es falso. Al contrario, el cumplimiento con el Estado es muy claro, con el BPS, la DGI, que antes había muchos problemas. Ha sido brutal lo que mejoró el Estado en su recaudación con esta nueva modalidad. Se está intentando confundir a la opinión pública y a las autoridades", esgrimió Alonso.

Y continuó: "Rechazo las invocaciones a intervenciones, a actuaciones de gobierno porque se trata de ámbito privado que tiene su propia gobernanza. No podemos estar amenazando por parte de clubes al resto del sistema cuando son estamentos totalmente separados. No se le pasa por la cabeza a un gobernante entrar en algo así".

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Según expresó Alonso, "la concurrencia al TAS está en el derecho, pero no se puede generar terrorismo a partir de una situación que no gusta. Porque hoy hay instituciones que han crecido a través de lo que hemos promovido y el país ha promovido. Es atentar contra miles de jóvenes, contra los salarios de cientos de jugadores y de funcionarios".

También dio su opinión respecto de por qué existe esta división entre los clubes del fútbol uruguayo.

"No tengan duda de que los derechos de televisión son la causa de todo esto -dijo Alonso-. Y prosiguió: "El trasfondo real son los US$ 65 millones que se facturan todos los años por derechos de televisión y comerciales, de los cuales más de US$ 45 o 48 millones, no quedan en el fútbol, se quedan en los departamentos estancos de parte de la cadena que no tiene nada que ver con el fútbol. Ese dinero no va al fútbol, no va a los jugadores, a los técnicos, a los árbitros. La lucha es comercial, no le pongan la más mínima duda".

Y continuó: "Se ha hecho un camino muy duro hasta llegar a la licitación de los derechos de TV, para que participen todos. El reparto tiene que ser justo y que no quede en manos de privados lo que les corresponde a los clubes. No busquemos eufemismos o no busquemos por otro lado. Creo que vamos a llegar a lograr el objetivo porque el fútbol moderno no puede admitir que nos quedemos 40 años atrás. Están las condiciones dadas. Todo lo que vamos a empezar a ver, carteles en la tribuna, la ida al TAS, entrevistas en la radio, todo va a responder a eso".