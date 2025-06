Ignacio Ruglio: su cena con Paco Casal y el pedido "a corazón abierto" que le hizo para la reunión con la AUF, la deuda de Tenfield con Peñarol, y sus diferencias con Flavio Perchman y el pase de Maxi Gómez

Consultado por si Casal se estaba cansando de estos asuntos, dijo: "No, ojalá yo llegue así a los 70. Es una cosa increíble como sigue con ganas de ir para adelante todo el tiempo”.

COPA LIBERTADORES Entadas para Peñarol vs Racing: la decisión de los carboneros para sus butaquistas y lo que se sabe de la venta para socios para el partido de Copa Libertadores en el Campeón del Siglo

"Le dije dos veces en la cena (que no vaya a la reunión) y me dijo: 'Yo voy a ir. Voy a ir y voy a pelear'", comentó.

"Yo creo que lo de hoy va a ser una puesta en escena", dijo Ruglio. Y agregó que Casal le dijo: "Yo voy a estar, he sido la cara de mi empresa, dediqué mi vida al fútbol, arranqué a los 12 años en esto y no voy a dejar que hagan con el fútbol uruguayo lo que él cree que no tiene que pasar".

El presidente carbonero le hizo ese pedido porque entiende que no habrá un acercamiento entre Tenfield y la AUF en la negociación previa entre ambas partes que establece el contrato, por lo que, según él, se irá a la siguiente fase de la licitación.

“Está más que claro que no hay ninguna intención de cumplir con lo que dice el contrato, que es negociar de buena fe, entre otras coas porque todos los actores vinculados a AUF, desde la Mutual a los periodistas más cercanos a AUF, han repetido que para ellos lo mejor es la licitación”, comentó.

“Para mi incurren en una grave falta porque si dicen eso en realidad no están cumpliendo lo que dice un contrato que está firmado, que es que tienen que negociar de buna fe", comentó. “Por ende pienso lo mismo que pensamos todos los que estamos en el fútbol uruguayo: que van a ir a mirarse, a cumplir con una cláusula del contrato”, dijo Ruglio, quien no espera que surja “nada” de la reunión.

“Lo que digo es que si todos los integrantes de la AUF, todos, públicamente en todos estos meses dijeron que lo mejor era una licitación, para mí ya están incumpliendo de hecho algo que dice que es que se deberá negociar antes de una fecha, creo que el 4 de julio, de buena fe”, comentó. "Quiere decir que no hay buena fe porque lo que querés es una licitación”.

El acuerdo por la deuda de Tenfield y Peñarol

"Tenfield nos devolvió los derechos de explotación del Campeón del Siglo. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo en cómo compensamos los años que pasaron", señaló el titular carbonero.

Las diferencias con Flavio Perchman por la negociación por Maxi Gómez

Ruglio fue consultado por la información que surgió este martes por la negociación de Nacional por Maxi Gómez y se le preguntó por si los mirasoles habían ido por el delantero de Defensor Sproting.

“Al otro día de decir que vas por un jugador, automáticamente inflás el precio”, comentó y dijo que en ese sentido Peñarol prefiere trabajar en silencio en los períodos de pases.

En ese sentido, marcó diferencias con el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien tras dar pistas sobre “un 9” que buscaban los tricolores, terminó confirmando el nombre de Maxi Gómez.

Noticia en desarrollo