Ignacio Ruglio y Peñarol negociaron la liberación de los hinchas presos en Brasil como parte del acuerdo del cambio de localía con Botafogo

Más de 200 hinchas de Peñarol fueron trasladados a la Comisaría, pero 21 quedaron detenidos desde entonces en Brasil.

Según el consejero suplente Gonzalo Moratorio enfrentan cargos por incendio, discriminación, daño a la propiedad privada y hurto.

"Nosotros no tenemos certeza de los detenidos que tenemos en Brasil. Como parte de la negociación de jugar en el Centenario, pusimos como prioridad, y lo pedimos por escrito, hace un rato nos llegó de parte del presidente de la AUF, que tanto la AUF como el gobierno uruguayo, Conmebol y Botafogo, se comprometen a partir del jueves a instalarse en Río de Janeiro hasta que los detenidos vuelvan a Uruguay. Como forma de que ya no sea Peñarol y sus abogados los que peleen para que nuestros detenidos queden en libertad, sino también Botafogo, el gobierno uruguayo, la AUF y Conmebol", expresó Ruglio este martes en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sala de sesiones del consejo directivo aurinegro, en el Palacio Peñarol.

En la misma, Ruglio expresó por qué Peñarol terminó cediendo ante la presión de Conmebol de cambiar la localía y permitir el ingreso de hinchas de Botafogo.

"Hay 21 personas detenidas en Brasil y ninguna hizo absolutamente nada", dijo Ruglio contradiciendo lo informado por Moratorio, hombre de su riñón en el oficialismo de la directiva.

"Se puso la excusa de que se robó un celular, pero no da crédito para hacer la represión que hubo, además de la emboscada, la zona liberada por la Policía, el paseo que nos dieron, la agresión a los ómnibus como delegación y la gente con uber y taxis donde particulares los agredieron adelante de mujeres e hijos, la cantidad de mujeres que fueron agredidas en la Comisaría y se las obligó a declarar que habían sido bien tratadas. Conmebol no se hace una idea de lo que pasó la gente de Peñarol en Brasil cuando allá no se tomaron medidas", dijo Ruglio.

"Queríamos ir al mismo camping que fuimos ante Flamengo, pero los dueños nos dijeron que no daba la capacidad", expresó Ruglio que en ese punto se volvió a contradecir por lo informado por Moratorio el jueves pasado.

Para aquel partido, fueron 2.000 hinchas de Peñarol y contra Botafogo el número creció a 4.000.

Sin embargo, Moratorio había expresado en la referida nota: "Después del partido con Flamengo no nos quisieron alquilar el camping porque hubo daños de gente de Peñarol, graffitis, rotura de baños, y el dueño no quiso alquilarlo de nuevo".

"Elegimos este (punto de encuentro) pero buscaron emboscar a gente de Peñarol por todo Río de Janeiro. Teníamos 35 ómnibus contratados pero cuando prendieron fuego uno en forma oportunista nos dijeron que no nos llevaban, había 1.500 personas sin ómnibus. Me fui a las 3.44 del estadio y en esas horas donde ellos (Botafogo) emitían comunicados muy lindos a mí solo me acompañó un guardia de seguridad. No dieron las garantías. Negociamos tres horas para que no nos sacaran 45 minutos después del partido. Para Brasil vale cualquier cosa y para el resto no, te genera mucha frustración. Tienen el poder económico de hacer muchas cosas que al resto no se nos da", concluyó diciendo Ruglio.