Javier Gomensoro sobre Flavio Perchman: de "es una persona espectacular" a "en Aguada armaba y desarmaba, pero no deja de ser un club de barrio, Nacional es un club grande"

“En la Directiva está claro que en esto la vamos a mirar para lo de las tres listas, porque es un unipersonal. Ni siquiera con el técnico. El cuadro lo va a armar Flavio Perchman”, expresó.

“Está claro que el manejo es un solo de guitarra, lo ve cualquiera a esto. Ni siquiera creo que (Sebastián) Eguren toque una pelota”, agregó en referencia al gerente deportivo albo. “Está claro que habla Vairo y dice ‘del fútbol se va encargar es Flavio’. Después vendrá, si es acertado habrá palmas”.

“No veo que haya otra institución de Uruguay donde pasa esto. Esto pasa en el básquetbol. No dudo que en Aguada el armara, hiciera y deshiciera, pero con todo respeto, aunque tenga hinchas en todo el país, no deja de ser un cuadro de barrio. (Nacional) Es otra cosa. Esto es un club grande. En el fútbol en general esto no se ve, en Nacional nunca pasó, que viniera un dirigente, ni siquiera es el presidente, y armara el cuadro. Yo no tengo memoria de que esto pasara, más con este grado de avance cuando no hay entrenador”, expresó.

Ricardo Vairo y Flavio Perchman Ricardo Vairo y Flavio Perchman en la foto oficial de Nacional para presentar al nuevo presidente Nacional

Gomensoro destacó que todas esas cosas se las dirá a Perchman en la primera reunión de la Directiva de este martes.

"No debería ser tan así en un club grande, que uno se encargue del área deportiva, porque generalmente hay otros involucramientos y sobre todo la parte profesional del club. Estamos hablando de un club grande en el mundo, no es un cuadro de barrio, es diferente. Cuando es un cuadro de barrio se juntan dos o tres que ponen la guita, dicen traemos a este o a aquel, y los demás van a la cancha y aplauden. Esto es de otra complejidad", comentó.

“Hay avances y son todos bastante personalizados”, señaló.

Además, consideró que Perchman parece más el presidente que Vairo. “Parece y es más, él fue el que armó la lista y armo todo. Insisto, lo mejor para Nacional, yo quiero colaborar y sumar, pero me parece que esta metodología no es lo aconsejable”.

Para Gomensoro, la responsabilidad de unir a los directivos la tendrá el presidente Vairo y espera que los temas se traten en directiva y se aprueben de forma “orgánica”.

Pese a los cuestionamientos, señaló que Perchman es una persona "espectacular" y "un tipo querible". "Creo que es buena gente y va a aportarle muchas cosas al club. El tema es si todos bailamos la música de él (...) Del intercambio, de la discusión sincera y afectuosa, surge siempre una síntesis mejor de lo que es la opinión de cada uno".