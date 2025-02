Los seguidores mirasoles no pueden concurrir debido a los incidentes ocurridos ante Nacional en el clásico de la Supercopa Uruguaya disputado en el Estadio Centenario.

Los dichos de Javier Méndez: "Ellos (Nacional) hablan de que no les ganamos; el que ganó todo en 2024 fue Peñarol y del segundo, nadie se acuerda"

“Sabemos que Nacional en los primeros minutos se iba a dejar llevar por el empuje de su gente. Nosotros estábamos tranquilos. Creo que nos cerramos bien y no nos vimos perjudicados”, dijo Méndez en Sport 890.

“Cuando se tiran cosas a la cancha, los perjudicados somos los jugadores. A veces no se dan cuenta que si tiran algo y le dan en la cabeza se la pueden abrir. Es algo que perjudica el espectáculo", expresó el zaguero.

Y añadió: "No solo la parcialidad de ellos (de Nacional) sino también la de nosotros. El clásico pasado previo a este, en nuestro mejor momento lanzaron una bengala”.

20250120 Javier Méndez de Peñarol discute con Bruno Damiani de Nacional, al igual que Maximiliano Olivera con Sebastián Coates Javier Méndez de Peñarol discute con Bruno Damiani de Nacional, al igual que Maximiliano Olivera con Sebastián Coates FOTO: I. Guimaraens

“Antes del clásico si bien estuvimos hablando con Diego Aguirre sobre la posibilidad de jugar en el medio debido a algunas bajas, me dijo que no descartaba la posibilidad de que yo jugara de volante central por la falta de Darias. Estoy preparado para lo que me necesite”, sostuvo.

Sobre las virtudes de su rival en el clásico, Méndez dijo: "Nacional es fuerte en el juego aéreo. Tenemos que tratar de corregir eso para que no vuelva a pasar”.

El futbolista aurinegro fue consultado acerca de la racha de nueve clásicos que lleva Nacional sin perder con su archirrival, Peñarol.

20241201 Peñarol campeón uruguayo 2024, Javier Méndez y Diego Aguirre. Foto: Inés Guimaraens Peñarol campeón uruguayo 2024 Foto: Inés Guimaraens

“Es claro que el jugador y el hincha quiere ganar los clásicos. Ellos (Nacional) se agarran de que el año pasado no le ganamos, pero el que ganó todo fue Peñarol. Del segundo no se acuerda nadie”, dijo Méndez.